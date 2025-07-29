Викарий из Команды (ДРК): да не устрашимся мученичества за веру

Священник Дьедонне Лиринга, викарий католического прихода Блаженной Ануарите в Команде, ДРК, рассказал в интервью ватиканским СМИ подробности массового убийства верующих в ночь на воскресенье 27 июля.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Священник рассказал, что начиная с пятницы 25 июля в приходе находилась молодежь из движения «Евхаристический крестовый поход», которая готовилась к воскресным юбилейным богослужениям. В субботу была совершена Святая Месса по случаю 25-летия присутствия этого движения в Команде, и после богослужения состоялся праздник. Молодежь отправилась спать около девяти вечера. Примерно в час ночи викарию по телефону сообщили о пожаре и стрельбе в районе храма. Не было никакой возможности для перемещения, и священник смог выйти только к утру. По дороге кто-то сказал ему, что «крестовый поход окончен». Бойня произошла в приходском зале. Некоторые еще дышали, их отправили в больницу. До полудня ждали представителей правоохранительных органов, затем многих из жертв похоронили в общей могиле на территории прихода. Всего были убиты 32 человека, среди них молодые матери и отцы, дети. Некоторые из детей пропали без вести (викарий говорит о похищении), одному ребенку удалось скрыться и таким образом сохранить жизнь.

Священник утверждает, что причина этой бойни неизвестна, неясно, почему мишенью стало именно движение «Евхаристический крестовый поход», почему на них напали именно во сне. «Они были убиты потому, что следовали за Господом, из-за своей веры, потому что приехали сюда на Юбилей. Они умерли, став жертвами в силу своей веры во Христа, пребывающего в Таинствах», - убежден отец Дьедонне. Он выразил надежду, что Папа Лев XIV, после слов поддержки и утешения, произнесенных им в воскресенье, поддержит их также в дальнейшем, «чтобы вновь обрести желанный мир и целостное развитие человека».

Говоря о Юбилее надежды, священник выразил пожелание, что он принесет мир всему свету. Обращаясь к молодежи, которая участвует в юбилейных торжествах, он попросил молиться о мире: «Резня происходит не только здесь, но и в других местах. Достаточно подумать о Газе, об Украине, - это происходит повсюду. Наша надежда – в том, что однажды Христос, Князь мира, дарует нам мир, обетованный всем, кто следует за Ним. Пусть молодые люди, участвующие в Юбилее, ходатайствуют за нас, тех, кто живет в регионах, где можно погибнуть в любой момент, где возвещение Слова Божьего может быть трудным из-за обстоятельств, из-за принуждения и по другим причинам. Пусть они помолятся за нас, находящихся здесь, чтобы мы могли предстать истинными пророками, возвещающими Христа и возглашающими истину без страха мученичества, свидетельствовать о нашей вере, как эти молодые люди из нашей страны засвидетельствовали свою веру, возлюбив Христа вплоть до смерти».