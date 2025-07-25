Финалисты «католической Грэмми»

Организаторы международного конкурса Catholic Music Awards объявили финалистов 2025 года. Премия, которую иногда называют «католическим Грэмми», присуждается за музыкальные проекты, вдохновлённые верой, cообщается в официальном пресс-релизе.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Премия Catholic Music Awards была учреждена Братством и Фондом им. Рамона Панэ при участии кардинала Оскара Родригеса Марадиаги и фра Рикардо Грсоны.

В этом году конкурс особенно насыщен: в нём представлено 19 различных номинаций, отражающих разнообразие музыкальных жанров и форм служения. Среди них — лучшая песня литургического характера, композиция для катехизации, песни хваления и поклонения, а также жанровые категории, включающие поп, рок, современный городской стиль и тропическую музыку. Премия охватывает как сольное исполнение, так и групповые проекты, видеоработы и звукорежиссуру. Особое внимание уделяется не только художественной и технической стороне работ, но и способности пробуждать веру.

За выбор финалистов отвечает международная комиссия, состоящая из специалистов музыкального и пастырского направлений. Они оценивают не только качество звука и исполнения, но и глубину евангельского послания, заложенного в творчестве каждого участника.

Пресс-конференция, на которой будут представлены подробности конкурса и финалисты, пройдёт 26 июля в зале Маркони Ватиканского радио. 27 июля состоится торжественная церемония награждения в концертном зале «Кончилиационе». Будет организована прямая трансляция, чтобы каждый мог почувствовать дух этого международного события.

Уже открыт для посетителей сайт конкурса, где можно познакомиться с творчеством финалистов и прослушать их работы.

Catholic Music Awards — не просто музыкальный конкурс, но и мост между культурами и языками, объединяющий веру и искусство в едином гармоничном послании.