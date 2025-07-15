Два хлеба и пять рыб посреди насилия и разрухи

Тяжелейшая гуманитарная ситуация на Гаити – не препятствие, а мотивация для Сестер-доминиканок милосердия. Одна из миссионерок ордена – сестра Мария Марта Пласиус - решила нести служение у себя на родине, чтобы преобразить страдания в надежду.

С. Элен Кастро Матеус, Ольга Сакун - Град Ватикан

Крайняя нищета, стихийные бедствия, насилие, депортации и санитарный кризис охватили все население Гаити, и на этом фоне сестра Мария Марта из Порт-о-Пренса услышала простое приглашение Господа: «Вы сами дайте им есть». Она незамедлительно ответила, подобно Христовым ученикам: «Здесь есть только два хлеба и пять рыб… Это немного, но Бог может действовать и умножать то, что я готова отдать Ему для осуществления Его замысла».

«Мы, гаитяне, чувствуем наш долг жить и умереть в борьбе за оказание помощи людям, которые в этот момент нуждаются более, чем мы, - рассказывает монахиня. – Основная цель наших миссий – возвещение Иисуса Христа».

Следуя примеру Иисуса, сестра Мария Марта старается воспринимать свою миссию как непрерывное умножение любви и заботы. Она несет служение в медицинских и образовательных центрах, ухаживая за больными и проводя профилактические мероприятия. Так, в клинике Святого Духа она занимается помощью детям и консультирует все население, включая беременных женщин и молодых матерей. В частности, сестра Мария Марта помогает им в рамках программы по питанию детей. В настоящий момент, рассказывает она, для осуществления этой программы не хватает ресурсов, но все же удается помогать 125 малышам. Клиника проводит также вакцинацию, заботится о диабетиках и гипертониках, занимается реабилитацией и обслуживанием инвалидов-колясочников. Помимо этого, сестры трудятся в педиатрической клинике и в детском саду, помогают детям из малообеспеченных семей получить доступ к школьному образованию.

Монахиня рассказала и об особом проекте – школе имени Марии Пуссепен, французской блаженной подвижницы-доминиканки. В этой школе детей учат не только писать и читать, но и ценить жизнь, достоинство и мир. Это происходит посредством игр и занятий, а также вовлечения семей, чтобы привить им ценности, которые помогут отвергнуть насилие, продвигать уважение к жизни и культуру заботы.

Медицинская помощь, воспитание, сопровождение семей и постоянное присутствие посреди боли и страданий: по убеждению сестер, эти малые дела, помноженные на доверие к Богу, помогут преобразить мир.