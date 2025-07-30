Борьба с торговлей людьми: отчёт сети «Талифа Куми»

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Всемирная монашеская сеть «Талифа Куми», объединяющая монахинь и мирян в борьбе с этим злом, публикует ежегодный отчёт о своей деятельности и поддерживает кампанию, направленную на прекращение эксплуатации уязвимых групп.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Согласно отчёту за 2024 год, деятельность сети «Талифа Куми» охватила более 900 тысяч человек по всему миру, как напрямую, так и через информационные и образовательные начинания. Среди них — свыше 46 тысяч женщин и девушек, переживших насилие, принуждение и другие формы торговли людьми. Объём предоставляемой помощи вырос в среднем на 26 процентов и охватывает безопасное жильё, медицинскую и психологическую помощь, юридическую поддержку и обучение. Наибольший рост отмечается в странах Азии и Латинской Америки.

Отдельное внимание в отчёте уделяется доступу к правовой помощи: если в Азии наблюдаются улучшения благодаря расширенному сотрудничеству в этой сфере, то в Европе и Африке уровень юридического сопровождения и доступности правовой защиты снизился.

Работа сети отражена не только в статистике, но и в личных историях. Одна из них — история девушки по имени Грейс. Она стала жертвой торговли людьми в Дубае, но смогла сбежать и вернуться в Нигерию, где получила поддержку в одном из центров «Талифа Куми». Там ей помогли восстановиться, пройти обучение. Сейчас она строит новую жизнь и учится на нутрициолога. По её словам, поддержка, которую она получила, «дала силы снова верить в себя».

В этом году участники кампании призывают признать очевидное: торговля людьми — это форма организованной преступности. По словам представителей «Талифа Куми», это не цепочка случайных трагедий, а системное явление, тесно связанное с транснациональными криминальными структурами. Более 70 процентов торговцев, по данным ООН, действуют в составе таких группировок. Всё чаще они прибегают к цифровым платформам, которые используются для воздействия на уязвимые группы — женщин, детей, мигрантов и беженцев.

Особую тревогу вызывает ситуация в регионах, охваченных конфликтами, таких как Ближний Восток, Украина и некоторые части Африки, где нестабильность усиливает риск эксплуатации.

Сеть подчеркивает необходимость более активного участия государственных структур в выявлении и пресечении деятельности преступных групп, в защите прав пострадавших и в развитии долгосрочных программ профилактики, особенно в регионах, где уязвимость усиливается социальными и экономическими факторами.