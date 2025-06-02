Юбилей в Юбилее: 350 лет явления Святейшего Сердца Иисуса

В этом году отмечается 350-летие явления Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок, события, которое положило начало благочестивой практике, получившей развитие в Церкви на Западе. По инициативе Конгрегации сестер-миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, и в частности сестры Татьяны Авдокушиной, юбилейные торжества проходят также в Новосибирске.

31 мая и 1 июня в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске прошла конференция «Почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви». В рамках встречи были рассмотрены исторические, библейские, доктринальные и иконографические аспекты почитания Святейшего Сердца; особое внимание было уделено энциклике Папы Франциска Dilexit nos: различные аспекты духовного возмещения в свете этой энциклики раскрыли представители монашеских общин, а также «Спрятанного мира» и «Каритас».

Центральными моментами встречи были Евхаристические богослужения, во время одного из которых был освящен храмовый образ Святейшего Сердца Иисуса кисти Евгении Шадриной-Шестаковой: на нём Спаситель изображен с Маргаритой Марие Алакок и со святой Франциской Саверио Кабрини, основательницей Конгрегации сестер-миссионерок Святейшего Сердца Иисуса. В рамках юбилейных торжеств была организована выставка об истории почитания Святейшего Сердца, а также состоялся концерт духовной музыки «Всё во славу Святейшего Сердца Иисуса».