Сыновнее послание из Центральной Азии Папе Льву XIV

В знак духовной близости и церковного единства католические епископы Центральной Азии направили Святейшему Отцу послание, датированное 24 мая, в котором выразили верность eго служению и готовность осуществлять евангельскую миссию в своих странах.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Поводом для обращения послужило вступление Папы Льва XIV на кафедру Епископа Рима в Латеранской базилике — событие, ознаменовавшее начало нового этапа в жизни Вселенской Церкви.

В послании епископы подчеркивают, что, несмотря на численную малость и территориальную разбросанность, католические общины региона ощущают себя живыми и деятельными членами Тела Христова. Они подтверждают готовность с рвением участвовать в миссии евангелизации, «вместе с Петром закидывая сети» (ср. Ин 21,3) по евангельскому зову и в духе сыновней преданности Епископу Рима.

С глубоким почтением иерархи заверяют Святейшего Отца в своей неизменной верности и постоянной молитвенной опоре, выражая надежду на дальнейшее укрепление духовных связей между Римом и католическими общинами Центральной Азии.

В завершение своего послания епископы выражают надежду на визит Папы Льва XIV в страны Центральной Азии — в продолжение благословенной традиции, заложенной его предшественниками. Память о визитах святого Иоанна Павла II и Папы Франциска продолжает питать веру католических общин, напоминая о неразрывной связи с Апостольским Престолом. Визит нынешнего Папы стал бы источником вдохновения и утешения для верующих, укрепляя их в свидетельстве Евангелия среди культурного и религиозного многообразия региона.