Симфонии Кико Аргуэльо: музыка как проповедь
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
Концерт собрал многочисленных участников Юбилея семей — верующих из разных стран, представителей церковных движений и духовенства. Через язык красоты, способный обращаться к сердцу, музыка передавала боль, надежду и свет воскресения.
В исполнении приняли участие около 100 музыкантов и 120 хористов из Неокатехуменального пути. В зале звучали не только христианские, но и еврейские и испанские музыкальные мотивы — тонко переплетённые в единый духовный нарратив. Публика не оставалась в стороне: многие вставали и подпевали, становясь не просто слушателями, а активными участниками концерта.
Открывая концерт, Кико Аргуэльо напомнил: в мире, где развод, аборт и эвтаназия становятся нормой, именно христианская семья, по образцу Святого Семейства, призвана нести Евангелие людям. «Будущее народов рождается из семей», — отметил он, цитируя слова Папы Льва XIV, произнесённые тем же утром во время Мессы по случаю Юбилея семьи.
Префект Департамента евангелизации архиепископ Рино Физикелла в интервью Vatican News отметил необычайный талант проповедника: «Эти симфонические произведения в первую очередь демонстрируют гениальность Кико и его многосторонние таланты: он с поразительной лёгкостью переходит от живописи к музыке, при этом прекрасно понимая, что создаёт произведение для евангелизации. <…> В евангелизации путь красоты — музыка, искусство и литература — выступает как привилегированное средство провозглашения Евангелия, которое раскрывает тайну смерти и воскресения Иисуса».
Кардинал Марк Уэлле, префект на покое Департамента по делам епископов, подчеркнул в беседе с Vatican News, что произведения обращаются к теме достоинства страдания, при этом в музыке «царит спокойствие и надежда, звучит победа Воскресшего». Он отметил, что несмотря на трагическую основу музыка не оставляет чувства уныния, а окутана гармонией и глубиной. Иерарх также отметил, что сила харизмы Неокатехуменального пути проявляется в семье, которая занимает центральное место в миссии Церкви.