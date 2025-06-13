Практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви

Конференция по случаю Юбилея Святейшего Сердца Иисуса состоялась в Новосибирске.

Сестра Татьяна Авдокушина – Новосибирск

Верующие Преображенской епархии в Новосибирске и гости из других епархий приняли участие в конференции по случаю 350-ой годовщины явлений Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок.

Организаторы предложили участникам в первый день конференции познакомиться с историей развития почитания Святейшего Сердца Иисуса в Католической Церкви и текстом последней энциклики Папы Франциска Dilexit nos, принимая во внимание те её части, которые особенно затрагивают тему практики духовного возмещения, которая в наше время способна стать созидающей в духовной жизни верующих, соединяя созерцание и активность в обществе. Таким образом, духовное возмещение – это наш ответ Возлюбившему нас Христу.

О своевременности этой конференции слушателям Радио Ватикана рассказал вспомогательный епископ для Преображенский епархии в Новосибирске Его Преосвященство Штефан Липке:

Монсеньор Штефан Липке

Конференция была задумана как епархиальное мероприятие, открытое для верующих из других епархий России. Количество участников превысило ожидание, в итоге в первый день работы в конференции приняли участие более 130 человек.

Второй день конференции был днем празднования: во время главной Мессы был освящен образ Святейшего Сердца, и участникам конференции и жителям Новосибирска был предложен концерт духовной музыки, в том числе посвященной Святейшему Сердцу Иисуса. Во второй день вместе с прихожанами кафедрального собора праздничную трапезу разделили более 350 верующих.