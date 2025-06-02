Патриарх Варфоломей: наследие Никеи и вызовы современности

По случаю памяти Никейских отцов, которую Православная Церковь отмечает 1 июня, Вселенский Патриарх Варфоломей издал энциклику, посвящённую значению Первого Вселенского собора как основы церковной веры и единства. В ней он отмечает: «дух Никеи» приглашает христиан вновь сосредоточиться на сути веры, центром которой является спасение человека во Христе.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Собор 325 года стал поворотным пунктом в истории Церкви, впервые выразив её соборность, тесно связанную с Евхаристией и общей ответственностью за церковную жизнь. Никейский Символ веры, утверждённый на этом соборе, воспринимался как яркое выражение глубокой духовной истины о Божественном Слове, рождённом без начала и истинно единосущном Отцу. Он стал не просто богословским итогом, но и основой церковной идентичности.

Одновременно этот Символ веры отражает общее церковное предание, признанное как на Востоке, так и на Западе. Патриарх отмечает, что это подтверждает единство веры, объединяющей всю Церковь. Сам собор стал примером того, как христиане могут совместно принимать важнейшие догматические решения, сохраняя согласие и общность.

Особое внимание в энциклике уделяется возвращению к единому дню празднования Пасхи, что, по мнению Патриарха, может стать важным символом церковного согласия и началом диалога между христианскими традициями.

Размышляя о вызовах, стоящих сегодня перед Церковью, Патриарх подчеркивает: в нынешний период сложных вызовов и путаницы вокруг понятий человеческой природы и будущего развития важно сохранять связь между учением о Боге и представлениями о человеке. В мире, где обсуждаются идеи «метачеловека» и стремление к радикальному преобразованию человеческой природы с помощью науки и технологий, такая связь становится особенно важной для осмысления достоинства человека, его свободы и конечной цели жизни.

Патриарх Варфоломей подчеркивает, что теология должна раскрывать спасительную суть веры, придавая ей личностное и жизненное измерение. Вера в воплощённого Христа требует от каждого из нас не только слов, но и поступков, выраженных в любви друг к другу, как заповедал Сам Спаситель: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15,12).