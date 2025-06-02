Литургические чтения: 10 ИЮНЯ. Вторник X рядовой недели

«Быть солью – это значит противостоять моральной деградации, греху, свидетельствуя о ценностях честности и братства, не поддаваясь земным соблазнам карьеризма, власти и богатства» (Папа Франциск, Angelus 09.02.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 1,18-22

Братья: Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет». Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нём было «да», – ибо все обетования Божии в Нём «да» и в Нём «аминь», – в славу Божию, через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.

Толкование

Святой Павел очень просто и ясно утверждает, что Иисус искупил грех Адама. Первый человек, Адам, поддался искушению змея и сказал «нет» Богу-Творцу. Человек восстал против Создателя, возомнив, что «станет как Бог» (Быт 3,5), нарушив заповедь не приближаться к древу жизни. Иисус же, во всём говоря «да» Небесному Отцу, вновь прошёл путь человечества, приняв человеческое тело и Своим послушанием возместив за грехи всех людей. Сегодня и мы, приобщаясь к послушанию Христа, можем обрести царское помазание, с печатью Отца и даром Святого Духа. Теперь и мы можем больше не грешить, и если падаем, то потому, что сами снова и по-разному восстаём против Бога. В сущности, вся жизнь в благодати зависит от этого непрерывного «да», которое мы изо дня в день говорим Господу во всём, что Он у нас просит. То, чего Он от нас требует, не тяжело, «ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11,30), говорит Господь. Нам нужно лишь отвернуться от сатанинских искушений и всегда – с великим смирением и упованием – обращаться к нашему Спасителю. Господь радуется, делая нас причастниками Своего послушания.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,13-16

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажёгши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного.

Толкование

Первое, что сотворил Бог, – это свет, разлившийся затем по всей вселенной: «Да будет свет!» (Быт 1,3). Это великое созидательное начало положило основу жизни на земле, возникшей из пустоты. Св. Иоанн в своём первом послании, прежде чем определить Бога как любовь, торжественно заявляет: «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1 Ин 1,5). Это означает, что если мы пребываем в Боге, то видим все вещи такими, какими Он их создал, и не ходим во тьме. Более того, в момент Божественного воплощения Господь Иисус заявляет, что Он Сам есть Свет. Поэтому тот, кто видит Христа, разделяет Его просвещённую жизнь. Но здесь это определение наконец даётся и христианам: «Вы – свет мира!». Итак, мы в полной мере причастны к Божественной жизни, потому что, если живём в Святом Духе, мы наполнены светом. Неужели мы так и не осознали это? Невероятно, но многие люди предпочитают оставаться во тьме, в хаотическом смятении греха, блуждая по миру в поисках смысла жизни. Именно мы, христиане, должны жить среди людей так, чтобы все видели Христа не только благодаря нашим словам, но и нашим добрым делам.