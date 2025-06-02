Литургические чтения: 9 ИЮНЯ. Пресвятая Дева Мария, Матерь Церкви

«Мария пребывает в молитве, когда архангел Гавриил приносит ей в Назарет благую весть. Ее краткому и необъятному “вот я”, побудившему тогда ликовать все творение, в истории спасения предшествовали многие другие “вот я”, доверительное послушание, готовность многих людей следовать Божьей воле. Нет лучшего способа молиться, чем открытым сердцем, подобно Марии: “Господи, то, что Тебе угодно, когда Тебе угодно и как Тебе угодно”» (Папа Франциск, Общая аудиенция 18.11.2020).

«Мария, Матерь Церкви, помоги нам всем сердцем довериться Иисусу, уповать на Его любовь, особенно в трудные минуты и в пору испытаний, когда наша вера должна окрепнуть». Эти слова принадлежат Папе Франциску, который в 2018 году учредил празднование в честь Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, приурочив его к торжеству Пятидесятницы. Именно с тех самых дней ожидания Святого Духа перед Пятидесятницей Мария никогда не оставляла Церковь, странствующую по миру. Её материнство началось с Благовещения: ответив согласием, она помогла Господу войти в нашу историю. Это материнство, по воле Божьей, не закончилось у подножия Креста, а продолжается, чтобы взращивать в людях и между людьми образ Сына.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 1,12-14

После вознесения Иисуса на небо Апостолы возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Пётр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми жёнами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.

Толкование

Роль Марии в ранней Церкви была основополагающей, и Пресвятая Дева будет исполнять её всегда. Апостолы были напуганы и пребывали в растерянности, они ждали Святого Духа, не зная, что будет дальше. Именно в этот момент рядом с ними оказалась Матерь Иисуса, Которая недавно слышала слова Христа с Креста: «Жено! се, сын Твой». Сыновья нуждались в присутствии матери, и Она спешит к ним. Мария не поучает их и не обличает: она просто молится, призывает Святого Духа и успокаивает всех своим присутствием. Можно сказать, что, по сути, она была единственной, кто сохранил веру в Христа, видя, как Он умирает, оставленный всеми и претерпевая невыносимые муки. Такая крепкая вера стала опорой для всех нас, ибо Пресвятая Богородица – наша Матерь, путеводная звезда, надёжное убежище.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 19,25-34

В то время, при кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.

Толкование

Пресвятая Дева становится Матерью Церкви не символически, а реально, фактически. В один миг, одним решающим актом Она становится Матерью, ибо Господь Иисус, Который есть Бог, устанавливает Её таковой. Так исполняется таинственное пророчество пророка Исаии: «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» (Ис 66,8). Весь Народ Божий рождается в тот момент, у подножия Креста: все чада Божьи рождаются от Святого Духа благодаря драгоценной Крови принесенного в жертву Агнца и слезам Пресвятой Девы Марии. Поэтому невозможно отделить искупительное действие Христа от молитвы Пресвятой Марии. Очевидно, что потребуется и наше соработничество: праведная жизнь тех, кто принимает спасение и послушно исполняет заповеди Господа. Но всё уже свершилось в тот момент. Наша жизнь, таким образом, представляет собой всё более глубокое вхождение в реальность искупления, когда мы проживаем её каждый день через конкретные дела милосердия.