Литургические чтения: 9 ИЮЛЯ. Среда XIV рядовой недели

«Этот эпизод из Евангелия касается не только священников, ибо все крещеные призваны свидетельствовать повсюду Евангелие Христа. Благовестие – это не наша собственная инициатива, а миссия всей Церкви, неразрывно связанной со своим Господом. Ни один христианин не провозглашает Евангелие ‘от себя’, но только как посланный Церковью, получившей мандат от Самого Христа» (Франциск, Angelus 15.07.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 41,55-57;42,5-7.17-24a

В те дни: Когда вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу, и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа; ибо голод усилился по всей земле. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими пришедшими; ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли, и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищи. И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы; ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: «не грешите против отрока»? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик. И отошёл от них, и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними.

Толкование

История Иосифа содержит драматические и поистине трогательные моменты. Сегодняшний отрывок учит, что замыслы Бога таинственны и реализуются совершенно неизвестными нам способами и в неизвестное время. То, что может показаться несправедливостью или настоящим произволом, в Божьей логике может стать поводом для великого спасения для себя и для других. Тем временем Иосиф проявляет себя как действительно великий человек: несмотря на то, как с ним поступили братья, у него нет желания мести. Более того, он испытывает сострадание. Поэтому, видя боль родных, его сердце трепещет от сочувствия и рыдает. Участвуя в страданиях других и разделяя их несчастья, мы будем на верном пути Евангелия.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,1-7

В то время: Иисус, призвав двенадцать учеников Своих, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена таковы: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное.

Толкование

Двенадцать апостолов являют собой наиболее очевидное свидетельство воли Господа Иисуса относительно существования и миссии Его Церкви. Это гарантия того, что между Христом и Церковью нет никакого противоречия: они неразделимы, несмотря на грехи людей, составляющих Церковь. Поэтому веяния, заключающиеся в том, что для веры достаточно Иисуса, а Церковь не нужна, несовместимы с намерением Самого Христа. Такая религия – из области фантазии. Между Сыном Божьим, ставшим плотью, и Его Церковью существует глубокая, неразрывная и таинственная преемственность, силой которой Христос присутствует сегодня в Своём народе. Он всегда современен нам, Он всегда современен в Церкви, построенной на основании апостолов, Он жив в апостольской преемственности. Это Его присутствие в общине, в которой Он Сам постоянно дарует Себя нам, является причиной нашей искренней радости. Да, Христос с нами, Царство Божье грядёт.