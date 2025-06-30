Литургические чтения: 9 ИЮЛЯ. Среда XIV рядовой недели
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 41,55-57;42,5-7.17-24a
В те дни: Когда вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу, и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа; ибо голод усилился по всей земле. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими пришедшими; ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли, и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищи. И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы; ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: «не грешите против отрока»? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик. И отошёл от них, и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними.
Толкование
История Иосифа содержит драматические и поистине трогательные моменты. Сегодняшний отрывок учит, что замыслы Бога таинственны и реализуются совершенно неизвестными нам способами и в неизвестное время. То, что может показаться несправедливостью или настоящим произволом, в Божьей логике может стать поводом для великого спасения для себя и для других. Тем временем Иосиф проявляет себя как действительно великий человек: несмотря на то, как с ним поступили братья, у него нет желания мести. Более того, он испытывает сострадание. Поэтому, видя боль родных, его сердце трепещет от сочувствия и рыдает. Участвуя в страданиях других и разделяя их несчастья, мы будем на верном пути Евангелия.
ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,1-7
В то время: Иисус, призвав двенадцать учеников Своих, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена таковы: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное.
Толкование
Двенадцать апостолов являют собой наиболее очевидное свидетельство воли Господа Иисуса относительно существования и миссии Его Церкви. Это гарантия того, что между Христом и Церковью нет никакого противоречия: они неразделимы, несмотря на грехи людей, составляющих Церковь. Поэтому веяния, заключающиеся в том, что для веры достаточно Иисуса, а Церковь не нужна, несовместимы с намерением Самого Христа. Такая религия – из области фантазии. Между Сыном Божьим, ставшим плотью, и Его Церковью существует глубокая, неразрывная и таинственная преемственность, силой которой Христос присутствует сегодня в Своём народе. Он всегда современен нам, Он всегда современен в Церкви, построенной на основании апостолов, Он жив в апостольской преемственности. Это Его присутствие в общине, в которой Он Сам постоянно дарует Себя нам, является причиной нашей искренней радости. Да, Христос с нами, Царство Божье грядёт.