Литургические чтения: 8 ИЮНЯ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

«Святой Дух хочет оставаться с нами: Он не мимолетный гость, который наносит визит вежливости. Это спутник, постоянно присутствующий в нашей жизни. Он – Дух и желает обитать в нашей душе. Он терпелив и пребывает с нами даже тогда, когда мы падаем. Он остается, ибо действительно любит нас. Он не притворяется, что любит, чтобы потом оставить одних в трудной ситуации. Нет. Он верный, Он прозрачный, Он настоящий» (Папа Франциск, Regina Caeli 14.05.2023).

В праздник Пятидесятницы, когда мы празднуем сошествие Святого Духа на Пресвятую Девы Марию и апостолов, собравшихся в горнице, вспомним слова преподобного Тонино Белло: «Дух Божий, паривший над безднами вселенной и превративший изначальный хаос в прекрасное творение, сойди вновь на землю и дай ей еще раз испытать трепет первозданности. Прикоснись крылом своей славы к нашему стареющему миру. Разгладь его морщины. Перевяжи раны, нанесенные ему безудержным эгоизмом людей. Верни ему покров древнего великолепия и возлей на его иссохшую плоть благоухающий елей. Проникни во все сущее и овладей его сердцем. Побуди ощутить Твое сострадающее присутствие в стоне истерзанных лесов, в крике загрязненных морей, в плаче пересохших потоков, в запустении испачканных берегов. Верни нас к первозданной радости. Пролейся без меры на все наши страдания. Воспари над нашим старым, находящимся в опасности миром. И пустыня наконец снова станет садом, а в саду расцветет древо справедливости, и плодом справедливости будет мир».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 2,1-11

При наступлении дня Пятидесятницы все были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришёл в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились, Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии; Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?

Толкование

Этот поразительный харизматический феномен больше ни разу не проявлялся в Церкви. Хотя дар языков существует и сегодня, это не тот дар, который описан в книге Деяний свв. апостолов. Здесь апостолы говорят на своем родном языке (надо полагать, на арамейском), но все чужестранцы прекрасно их понимают. Подобное рассказывают и о Падре Пио, когда к нему на исповедь пришел немец, который говорил с ним по-немецки, и падре все понимал; падре говорил по-итальянски, и человек прекрасно понимал. Этот дар языков разрушил все разделения между культурами и народами: со Святым Духом все понимали друг друга. Но самое интересное – это то, о чем говорили апостолы и что именно поняли люди: речь шла о «великих делах Божьих». Отсюда следует, что это харизматическое событие было дано не для того, чтобы поразить толпу или рассказать о чем-то абстрактном: говорили о Боге, чтобы наконец познать и возлюбить Его, поклоняться Ему, и, стяжав Святого Духа, возвещать миру о великих делах Божьих.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 12,3b-7.12-13

Братья: Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело: так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные; и все напоены одним Духом.

Толкование

Предпочитая жить «по плоти», человек прямо направляется к гибели. Но, принимая Святого Духа, он как бы попадает в «иное» измерение и, оставаясь в этом мире, живет по-другому, «по Духу». Это значит, что его мыслями и действиями движет Сам Бог. «Без Святого Духа, – пишет митрополит Латакии Игнатий Хазим, – Бог становится далеким, Евангелие – мертвой буквой, Церковь – просто организацией, власть – господством, миссия – пропагандой, христианская жизнь – рабским следованием предписаниям. Но во Святом Духе все творение радостно ожидает Царства Божия, воскресший Христос пребывает среди нас, Евангелие представляет собой миссию Триединого Бога, власть несет освобождение, миссия превращается в Пятидесятницу, литургия – в предвкушение будущего Царства, деяния человеческих рук обретают Божественный смысл». Воистину это так. Давайте же всем сердцем доверимся Святому Духу и воззовем к Нему, дабы Он вошел в нашу новую жизнь и обновил Собой весь мир.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,19-23

В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Иисуса, были заперты из опасения от Иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и рёбра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.

Толкование

Сошествие Святого Духа – это кульминация Божественного воплощения и высшего желания Бога, дабы человек уподобился Ему не по природе (поскольку Бог – это Бог, а мы – всего лишь Его творения), а в любви. Если мы сотворены по образу и подобию Божьему, значит, можем приблизиться к Его уровню и в какой-то мере жить Его жизнью. Грех прервал общение в любви; Моисеев закон подготовил почву для возвращения к этому общению. Однако только с даром Святого Духа человек может войти в жизнь Бога и дышать Его любовью. Для этого требуется внимать словам Господа Иисуса Христа, всецело повиноваться Ему, следовать за Ним, переживая все, что Он пережил, и делая то, что делал Он. Тогда с помощью Святого Духа мы перестаем быть просто людьми, которые лишь немного возвышаются над животной природой, и становимся способными «вместить» в себя Бога. Это нечто грандиозное. Бог желает этого, ибо любовь, как пишет святой Иоанн Креста, «либо находит равных, либо делает равными». Поэтому с безграничной любовью Всевышний наполняет нас Своим Духом и делает нас способными любить Его так, как Он хочет, чтобы Его любили. Христианство – это даже не столько религия, сколько история любви.