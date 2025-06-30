Литургические чтения: 8 ИЮЛЯ. Вторник XIV рядовой недели

«Истинное средство от ран человечества – как материальных, таких как голод и несправедливость, так и психологических и моральных, – это правило жизни, основанное на братской любви, берущей начало в любви к Богу. Для этого нужно отказаться от пути высокомерия, от насилия, используемого для завоевания позиций все большей власти и успеха любой ценой». (Бенедикт XV, Ангелус 03.07.2011).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 32,22-32

В те дни: Иаков встал в ту ночь, и, взяв двух жён своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешёл через Иавок вброд. И, взяв их, перевёл через поток, и перевёл всё, что у него было. И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи мне имя Твоё. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моём? И благословил его там. И нарёк Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро своё. Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что Боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова.

Толкование

Перед нами один из самых загадочных отрывков во всём Священном Писании. В конце концов, из него непонятно, кто из двух борцов побеждает, а кто проигрывает – Иаков, который навсегда остаётся отмеченным этой ночной борьбой даже физически, или же таинственный ангел, который, в конечном итоге, является Самим Богом? И всё же этот отрывок преподаёт великий жизненный урок. С Богом побеждаешь лишь тогда, когда соглашаешься проиграть. Это значит: когда мы сдаёмся на Его милость и решаем отказаться от всех тех планов, которые слишком человечны и мало соответствуют Его воле, тогда мы обретаем самое бесценное: Его отцовское благословение. Иаков понимает это после ночной борьбы. Сколько же битв нам придётся выдержать, прежде чем мы постигнем эту великую истину?

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9,32-38

В то время: Привели к Иисусу человека немого бесноватого. И, когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

Толкование

Присутствовать при чудесах Иисуса – это большая ответственность. Это значит оказаться перед могуществом Бога, Который повелевает злому и болезням, и дать своё согласие веры. К сожалению, можно закрыться даже перед этими необычайными знаками силы Божьей и обвинить Иисуса в том, что Он сам демон, как это сделали фарисеи в тот день. Сколько раз и мы желали увидеть в своей жизни, во многих ситуациях и страданиях, яркое чудо: но уверены ли мы, что сможем правильно его понять и принять? Есть ли гарантия того, что мы не отреагируем как фарисеи всех времён, замкнувшись в эгоизме и отвергнув глубокий смысл, который несёт в себе каждое чудо. Поэтому давайте просить у Бога веры, которая поможет нам замечать малые ежедневные чудеса, которые Он совершает для нас и в нас.