Литургические чтения: 7 ИЮНЯ. Суббота VII недели Пасхи

«Передать веру – вовсе не значит озвучить некую информацию, а укоренить сердце в вере в Иисуса Христа. Веру невозможно передать механически: “Вот, возьми эту книжку, изучи ее, а потом я тебя крещу”. Нет. Для передачи веры есть другой способ: делиться полученным. Передача веры осуществляется через свидетельство, вплоть до мученичества» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 03.05.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 28,16-20.30-31

Когда пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как Иудеи противоречили, то я принуждён был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чём-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. И жил Павел целых два года на своём иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.

Толкование

Наконец Павел прибывает в Рим, столицу империи, которая господствовала над всем известным тогда миром. Павел появился в нем бедным узником, тихо и скромно, но постепенно последовали первые обращения, первые крещения, и воскресший Христос привлек к Себе сердца не только смиренных людей, но и богачей. Императорский Рим был образом власти, но ему не хватало любви, смысла жизни, возвещения о вечном спасении, о рае. Не хватало Иисуса. Гонения сделали все остальное: римлян глубоко поразил тот факт, что христиане безвозмездно творят добро, искренне любят друг друга и ближнего, что они охотно идут на смерть, чтобы уйти и жить вечно со Христом. После Павла пришел Петр; бывший фарисей, обращенный в христианство, и рыбак из Галилеи пролили свою кровь на римских холмах, навсегда сделав город священным.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 21,20-25

В то время: Пётр, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: «Господи! кто предаст Тебя?» Его увидев, Пётр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрёт. Но Иисус не сказал ему, что не умрёт, но: «если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Толкование

После смерти и воскресения Иисуса апостолы Петр и Иоанн часто видятся, поддерживая друг друга. То, что Петр – глава апостолов и зарождающейся Церкви, не вызывает сомнений, но преисполненный любви Иоанн является её сердцем, тем, кто даёт импульс. Лидерство идёт рука об руку с мистическим духом, который движет христианством. На озере Иисус только что попросил Петра следовать за ним, и Петр тут же спрашивает об Иоанне: «Господи, а он что?». «Разве он не пойдёт с нами?» – как бы говорит он. Ответ Господа загадочен: Петр должен идти, а Иоанн остаться. Здесь речь идёт не о перемещении в географическом смысле, а о миссии: Петр должен сопровождать Церковь, организовывать её и управлять ею. Поэтому он должен всегда идти вперёд до конца времён, чтобы Церковь оставалась основанной на скале (Петр означает «скала»). Однако сердце Церкви всегда одно и то же: оно остаётся неизменным, преисполненным любви к Господу. Именно любовь одушевляет действия христиан, и всегда будет нужен некто подобный Иоанну, который из поколения в поколение будет напоминать всем, что на самом деле означает верная любовь ко Христу и к душам.