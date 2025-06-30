Литургические чтения: 7 ИЮЛЯ. Понедельник XIV рядовой недели

«В этом евангельском чтении переплетаются темы веры и новой жизни, которую Иисус пришел предложить всем. Войдя в дом, где лежит мертвая девочка, Он говорит: “Девица не умерла, но спит” (ст. 39). Иисус – Господь, и для Него физическая смерть подобна сну: нет причин для отчаяния. Смерть, которой следует бояться, заключается совсем в другом: это смерть сердца, ожесточенного злом. Именно этой смерти нужно бояться» (Папа Франциск, Angelus 01.07.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 28,10-22

В те дни: Иаков вышел из Вирсавии, и пошёл в Харран, и пришёл на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лёг на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные. И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарёк имя месту тому: Вефиль; а прежнее имя того города было: Луз. И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом: то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть.

Толкование

Обетования Бога часто проявляются в совершенно непредсказуемых ситуациях. Иаков бежит от гнева брата, которого он обманом лишил отцовского благословения. Он беглец, вор и нечестный человек, и всё же у Бога есть и для него замысел спасения, хотя он об этом ещё не знает. В этом ночном видении Иакову дано познать две черты Бога, которые, казалось бы, находятся в противоречии. С одной стороны, он обнаруживает, что Бог близок к нему, практически рядом: «Вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь». Бог сопровождает его на жизненном пути, в радостях и невзгодах. Но, с другой стороны, Бог также абсолютно Иной: людям не дано увидеть Его воочию.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9,18-26

В то время: Когда Иисус говорил, подошёл к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на неё руку Твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошёл за ним, и учениками Его. И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев её, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришёл Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним. Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял её за руку, и девица встала. И разнёсся слух о сем по всей земле той.

Толкование

Евангелие представляет женщину, которая выделяется своей верой и мужеством. Желание быть спасённой Иисусом настолько велико, что заставляет её выйти за рамки предписаний, установленных законом Моисея. Эта несчастная женщина, по сути, на протяжении многих лет не просто больна, но и считается нечистой из-за кровотечений. Поэтому она исключена из богослужений, супружеской жизни, из нормальных отношений с ближними. Это женщина, отвергнутая обществом. Это важно учитывать, чтобы понять её душевное состояние: она чувствует, что Иисус может освободить её от болезни и от положения отверженной и недостойной, в котором она находилась годами. Одним словом, она чувствует, что Господь может спасти её. Иисус восхищается верой этой женщины, которую все избегали, и превращает её надежду в спасение. Несколько строк, которыми Евангелие описывают её встречу с Иисусом, обрисовывают путь веры, что способен восстановить истину и величие достоинства каждого человека. Во встрече с Христом открывается для людей всех времен путь освобождения и спасения. Своими делами, преисполненными милосердия, Иисус указывает Церкви путь, которым следует идти навстречу любому человеку, дабы каждый мог обрести исцеление и восстановить собственное достоинство чада Божьего.