Литургические чтения: 6 ИЮНЯ. Пятница VII недели Пасхи

«”Любишь ли ты Меня?” – спрашивает Иисус тех, у кого пустые сети и кто боится начать все заново, у кого не хватает смелости броситься в воду и кто утратил решимость. “Любишь ли ты Меня?” – вопрошает Иисус. С этой минуты Петр навсегда оставил рыбацкое дело и посвятил себя служению Богу и братьям, вплоть до того, что отдал свою жизнь здесь, где мы сейчас находимся. Хотим ли и мы любить Иисуса?» (Папа Франциск, Regina Caeli 01.05.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 25,13-21

В те дни: Царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого, в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то, без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августово, то я велел содержать его под стражею до тех пор, как пошлю его к кесарю.

Толкование

Апостол Павел не желал предстать перед иерусалимским синедрионом, зная, что там его ненавидят и что его судьба была бы предрешена. Не потому, что Павел страшился смерти – отнюдь! – но ради блага только что зарождавшейся Церкви в разных частях света он счел более целесообразным сохранить свою жизнь ради служения, чтобы продолжить утверждать и объединять христианские общины. Будучи римским гражданином, он воспользовался своим правом и апеллировал к суду кесаря в Риме, поскольку хорошо знал, что римляне не интересуются религиозными спорами иудеев и в итоге он будет отпущен. Так и произошло. Прибыв в Рим, Павел получил возможность беспрепятственно проповедовать Евангелие, находясь под надзором (см. Деян 28,31). В данном случае Апостол действовал на благо Церкви, с полной преданностью делу. Он был готов и к мученичеству, которое впоследствии и принял. Когда в Риме начались кровавые гонения, Павел был схвачен и принял мученическую смерть как христианин. Главное всегда и во всем – благо Церкви и торжество истины.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 21,15-19

Когда Иисус явился ученикам Своим и обедал с ними, сказал Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Ещё говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Пётр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Пётр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострёшь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведёт, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Пётр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

Толкование

Мягкость и кротость Господа Иисуса поистине обезоруживают. После того как Петр, первый среди апостолов, глава Двенадцати, трижды отрекся от Учителя, при первой же их встрече Иисус ни словом не упоминает об этом, в Нем нет даже тени упрека. Он лишь просит, чтобы Его любили. Можно прекрасно понять смущение Петра. Он был бы, пожалуй, не так растерян и встревожен, если бы Господь подверг его суровому обличению. Но нет: Иисус приходит к нам, пока мы еще грешны, и, чтобы привлечь нас к Себе, погружает нас в осознание того, что мы любимы. Это происходит именно тогда, когда мы погрязли в своем предательстве. В этом и заключается величие Божественной любви: вложить жемчужину любви в бездну тьмы нашего сердца. Петр – грешник, но он смиренно принимает прощение, чтобы в свою очередь, будучи облеченным властью и авторитетом, научиться прощать слабости других. Иисус прощает долг апостола Петра, возвращая любовь туда, откуда она ушла по человеческой слабости.