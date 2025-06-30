Литургические чтения: 6 ИЮЛЯ. XIV рядовое воскресенье

«Мы должны всегда молить “Господина жатвы”, то есть Бога Отца, дабы Он посылал работников на Свое поле, которым является весь мир. Каждый должен делать это с открытым сердцем, как подобает миссионерам; наша молитва не должна ограничиваться лишь собственными нуждами и потребностями: поистине христианской может быть только молитва, которая возносится обо всем сущем» (Папа Франциск, Angelus 07.07.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 66,10-14c

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нём, все любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нём, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его.

Толкование

Бог утешает нас. Эта истина прекрасна, но, к сожалению, мы о ней часто забываем. Господь близок к каждому из нас, Ему известны все трудности в нашей жизни. По известной лишь Ему причине Он не избавляет нас от бремени или страданий, связанных с определёнными обстоятельствами, которых мы с удовольствием хотели бы избежать. Однако Своим присутствием и благословением Он сопровождает и укрепляет нас. Вы когда-нибудь думали о том, что Бог относится к нам, как самая заботливая мать к своему малышу? Он заботится о нас, питает и следит за тем, чтобы мы могли расти до полноты взрослой жизни: это значит, что Он утешает нас и ободряет на всем жизненном пути. Поэтому давайте с горячим упованием обращаться к Господу в любой трудности, вместо того, чтобы неблагодарно жаловаться на Его отсутствие.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Гал 6,14-18

Братья: Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моём. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.

Толкование

Слова св. Павла сильны, в чём-то даже взыскательны и бросают нам вызов. Пережив иудейскую религиозность и обратившись к посланию Иисуса Христа, апостол утверждает, что не желает хвалиться ничем, кроме собственного креста. Это означает, что бесславный и проклятый инструмент пыток становится, наоборот, наилучшим выражением любви, которую Бог открыл нам в Своём Сыне Иисусе. Страдание и унижение Сына Божьего – это печать предвечной любви, которую Бог испытывает к каждому из нас. Вот почему Павел может радоваться и воспевать хвалу Кресту Христову. Бог часто выбирает смиренных и даже презренных, ибо то, что люди надменно отбрасывают, может играть фундаментальную роль в спасительных замыслах Всевышнего.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,1-12.17-20

В то время: Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдёте, сперва говорите: «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш; а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть: ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. И если придёте в какой город, и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придёте в какой город, и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоём. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью; и ничто не повредит вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.

Толкование

Апостолы и ученики испытывают искушение хвалиться и радоваться тому, что обладают теми же силами, что и Учитель. Но Господь призывает их обратиться к сути: нужно радоваться не столько тому, что у них получается делать подобное, сколько тому, что однажды они разделят Его славу на небесах. Бог не забывает тех, кто делает для Него что-то хорошее; Он не может забыть и тех, кто посвящает своё время и свою жизнь Евангелию и провозглашению слова спасения. Будем уверены: ничто из того, что мы делаем с праведным намерением угодить Богу и помочь другим познать Его любовь и милость, не будет Им забыто. Он также напишет наши имена на небесах, и никто никогда не сотрёт их.