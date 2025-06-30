Литургические чтения: 5 ИЮЛЯ. Суббота XIII рядовой недели

«Новому вину – новые мехи. Поэтому Церковь ждет от нас некоторых изменений. Она просит оставить все обветшавшее, взять новые мехи, евангельские, и наполнить их исполнением евангельских Заповедей блаженства, радостью и свободой новизны Благой вести» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 05.09.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 27,1-5.15-29

Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я. Исаак сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей; возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошёл Исав в поле достать и принести дичи. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в неё младшего сына своего Иакова; а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят. И дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошёл к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь, и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашёл ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову: подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет? Иаков подошёл к Исааку, отцу своему; и он ощупал его, и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил его. И сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел; принёс ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошёл и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал: Вот, запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны!

Толкование

По сравнению с Авраамом и Исааком, Иаков совсем другой. Ловкий и хитрый, он выманивает у своего старшего брата единственную по-настоящему важную вещь: благословение отца. Во времена, когда происходили эти события, для первенца получение отцовского благословения означало право возглавить род, дать идентичность семье, а значит, и самому себе. Этим поступком Иаков попирает семейные обычаи и навлекает на себя гнев старшего брата, так что будет вынужден бежать. И всё же, как ни странно, именно на него благосклонно взирает Бог: по сути, Всевышний подтвердит это благословение, добытое обманом, и сделает Иакова великим человеком. Порой решения Бога совершенно непостижимы: Он призирает на тех, кого, по нашему мнению, следует считать недостойными отщепенцами, и даже делает из них великих святых.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9,14-17

В то время: Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небелёной ткани; ибо вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет ещё хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.

Толкование

Принять Христа и Его спасительное послание непросто: это подразумевает принятие не столько неких религиозных обычаев, сколько настоящую перемену мышления и мировоззрения. То есть нужно быть готовым отказаться от собственных убеждений и знаний о Боге в пользу нового способа восприятия вещей. Сами религиозные практики приобретают совершенно иной смысл: теперь они служат для проявления радости встречи и общения с Иисусом, следовательно, всё должно быть подчинено этому. Для современников Иисуса, даже движимых доброй волей, разговор из сегодняшнего Евангелия было крайне сложно понять. Понимаем ли мы, что значит смиренно принять ту вечную, непрестанную новизну, которой является Иисус из Назарета?