Литургические чтения: 4 ИЮЛЯ. Пятница XIII рядовой недели

«Пойдите, научитесь, что значит: ‘милости хочу, а не жертвы’. <...> Это слово Божие, дошедшее до нас через Евангелия, содержит всю суть христианского послания: истинная религия состоит в любви к Богу и ближнему. Именно это придает ценность поклонению и исполнению заповедей» (Папа Бенедикт XVI, Ангелус 08.06.2008).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 23,1-4.19;24,1-8.62-67

Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: вот лета жизни Сарриной. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришёл Авраам рыдать по Сарре и оплакивать её. И отошёл Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал: я у вас пришелец и поселенец; дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: положи руку твою под бедро моё, и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмёшь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу; но пойдёшь в землю мою, на родину мою, и возьмёшь оттуда жену сыну моему Исааку. Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю; должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба, Который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Который говорил мне и Который клялся мне, говоря: «потомству твоему дам сию землю» – Он пошлёт Ангела Своего пред тобою, и ты возьмёшь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от сей клятвы моей; только сына моего не возвращай туда. А Исаак пришёл из Беэр-лахай-рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить; и возвёл очи свои, и увидел: вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который идёт по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало, и покрылась. Раб же сказал Исааку всё, что сделал. И ввёл её Исаак в шатёр Сарры, матери своей; и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил её; и утешился Исаак в печали по матери своей.

Толкование

В жизни Авраама, как и в жизни каждого из нас, смерть и жизнь сменяют друг друга по естественным ритмам, установленным Творцом. И всё же патриарх переживает всё это с особым осознанием – осознанием обетования, данного ему Богом, с которым он соотносит все, что происходит с ним и с его семьей. Мы тоже, изо дня в день, испытываем чередование радостных и печальных событий, которые заставляют нас радоваться людям, которых Господь дарует нам, и плакать о тех, кого Господь забирает. Однако для нас также верен опыт Авраама: Господь обещал нам Своё благословение. Давайте же научимся смотреть на всю нашу жизнь как на бесценный дар Божий, и тогда за каждым событием мы будем видеть Его заботливую десницу.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 9,9-13

В то время: Проходя, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»? Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию.

Толкование

Быть милосердным по отношению к другим гораздо сложнее, чем признать собственный грех и покаяться. Ведь пост или иные аскетические подвиги предполагают определённое удовлетворение для своей мнимой святости. И напротив, быть милосердным означает проявлять терпение, доброжелательность и снисходительность к тем людям, к которым в ином случае мы отнеслись бы совсем иначе. И всё же именно это дороже всего для Учителя: этому Он пришёл нас научить. Какая польза быть совершенным аскетом, соблюдающим закон покаяния, если это не помогает иметь великое сердце? Сердце, уподобляющееся Божьему, можно обрести при условии, что мы согласны любить, как Он, – безусловно.