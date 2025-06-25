Литургические чтения: 30 ИЮНЯ. Понедельник XIII рядовой недели

«Тот, кто отказывается от всего, даже от самого себя, чтобы следовать за Иисусом, вступает в новое измерение свободы, которую св. Павел называет “хождением по Духу” (см. Гал 5,16). Апостол объясняет, что эта новая форма свободы, обретенная для нас Христом, состоит в том, чтобы “служить друг другу любовью” (Гал 5,13). Свобода и любовь идут рука об руку! И напротив, подчинение собственному эгоизму приводит к соперничеству и конфликтам» (Папа Бенедикт XVI, Angelus 27.06.2010).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 18,16-33

Когда встали мужи, и от дубравы Мамре отправились к Содому, Авраам пошёл с ними, проводить их. И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама точно произойдёт народ великий и сильный, и благословятся в нём народы земли. Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путём Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом всё, что сказал о нём. И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжёл он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю. И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом; Авраам же ещё стоял пред лицом Господа. И подошёл Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, если они находятся в нём? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу всё место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним, и сказал: может быть, найдётся там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдётся там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдётся там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдётся там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу ещё однажды: может быть, найдётся там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошёл Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в своё место.

Толкование

Зло должно быть искоренено из мира, потому что Бог не желал греха людей – причины всех известных нам печалей: Он хочет, чтобы Его чада были счастливы. Мы видим это на примере тех, кто выбирает жить в пороке: в конечном итоге они не так уж счастливы и безмятежны. Так, история Содома и Гоморры символически указывает на конец, который ждёт мир, управляемый грехом: он саморазрушается. Но вот, пока на этой земле царит грех, уже в Книге Бытия Всевышний даёт знать, что молитва праведных может предотвратить гибель города: «Если найду сорок праведников, тридцать праведников, десять праведников... город не будет уничтожен». С пришествием Христа всё это становится яснее: Он – единственный истинный Праведник, и Он Один платит за всех людей всех времён. Из поколения в поколение люди обретают спасение, если каким-либо образом включаются в тайну искупления Христова. Мы можем сотрудничать в Божественном деле спасения, уподобляясь Аврааму и святым: принося молитвы, прошения и жертвы, мы помогаем другим обратиться к истине и освободиться от оков греха.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 8,18-22

В то время: Иисус, увидев вокруг Себя множество народа, велел отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов.

Толкование

Иисус читает в сердцах: восторженному книжнику Он указывает на трудности, а медлящего ученика призывает не терять времени и сразу же последовать за Ним. Иисус зовёт всех, зная, что лишь в Нём находятся жизнь и воскресение. Однако Господь уважает темп и душевную расположенность каждого. Есть те, кто легко воодушевляется, и им следует напомнить, что жизнь во Христе предполагает и по-человечески трудные моменты; в то время как другие уже готовы, однако нуждаются в сильном слове увещевания. Великий пастырь и наставник святой Иоанн Боско утверждал, что более половины молодых людей имеют священническое призвание. Тогда почему же так мало тех, кто отзывается? Возможно, не хватает тех, кто предложил бы им путь Христа, и таким образом молодёжь легко становится добычей мирских соблазнов. Можно спросить матерей, категорически не желающих, чтобы их дочери становились монахинями: разве стать невестой Христа Спасителя – это несчастье? Конечно, не все желающие могут стать монашествующими, поскольку духовное распознавание Церкви никто не отменял, но само по себе следование за Христом в какой бы то ни было форме – это самое прекрасное, что может случиться с каждым из нас!