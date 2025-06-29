Литургические чтения: 3 ИЮЛЯ. Св. Фома, апостол

«Неверие Фомы стало в некотором смысле дополнительным доказательством. Противясь вести о Воскресении, он косвенно способствовал тому, что эта весть стала еще более достоверной. Неверующий Фома стал в некотором смысле единственным выразителем уверенности в Воскресении. Как говорит святитель Григорий Великий, неверие Фомы принесло нам гораздо больше пользы в отношении веры, чем вера других учеников» (Св. Иоанн Павел II, Regina Caeli 22.04.1979).

«Фома – один из тех, кто не довольствуется и ищет, кто хочет убедиться лично, испытать на своём опыте. Проявив вначале сопротивление и беспокойство, в конце концов он тоже, хотя и с трудом, приходит к вере». Так Папа Франциск представляет святого Фому. В 11-й главе Евангелия от Иоанна мы слышим голос апостола, которого мы сегодня чествуем, – и он не слишком-то воодушевлён. Покинув опасную Иудею, Христос внезапно решает туда вернуться – в Вифанию, где умер Его друг Лазарь. Ученики считают это рискованным, но Иисус уже принял решение. В этот момент раздаётся голос Фомы: «Пойдём и мы умрём с Ним». Апостол уверен, что всё закончится плохо, но ни на миг не хочет оставлять Учителя. В рассказе о Страстях Иисуса нет упоминания о Фоме, но мы чувствуем его страдания из событий, которые происходят после Воскресения. Когда ученики говорят ему, что видели Господа, ему трудно в это поверить, и он заявляет, что если не увидит Его своими глазами и не прикоснётся к Нему руками, то не поверит (см. Ин 20,25). Иисус приходит восемь дней спустя и приглашает его проверить. И вот Фома, все еще полный недоверия, восклицает с изумлением: «Господь мой и Бог мой!» – как никто до того момента не называл Иисуса. В ответ он слышит великое обетование, ценное для людей всех времён и народов: «Блаженны невидевшие и уверовавшие».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 2,19-22

Братья: Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Толкование

Когда мы оказываемся в больших древних соборах, наполненных историей и искусством, мы искренне восхищаемся ими. И всё же при всей красоте и притягательности они на самом деле являются знаком, отсылающим к другому строению, живым камнем которого является каждый из нас. Это Церковь, живыми членами которой мы все являемся. Как и любое здание, Церковь стоит на крепком фундаменте: на вере во Христа и свидетельстве апостолов и их преемников. Как же прекрасно осознавать, что мы являемся частью реки благодати, которая уже более двух тысяч лет протекает сквозь историю, неся в мир Благую весть! Мы – ученики апостолов, мы слышали их возвещение, которое продолжает звучать в Церкви: мы отмечаем литургический праздник святого апостола Фомы с радостью и благодарностью, ибо так же благодаря ему мы можем исповедовать свою веру в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,24-29

Фома, один из Двенадцати, называемый Близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришёл Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

Толкование

Фоме нужно лично убедиться в том, что говорят ему другие апостолы. Он из тех, кто не довольствуется услышанным от кого-то: он хочет вложить свои пальцы в раны Христа Иисуса. Однако Господь даёт каждому из нас куда более осязаемые доказательства, чем те, что Он явил Фоме: Его присутствие видно в неожиданном событии, во встрече, которая превращается в благословение для нас и для других. Проблема, скорее, в нас: чтобы видеть, как Бог действует в череде событий нашей жизни, нужно смотреть на все чистым взором. Хороший способ обрести такую способность – стараться постоянно находиться в Божьем присутствии, вознося благодарение Господу. Так ничто не ускользнёт от нас из того, что Бог совершает для нас, когда Он являет Себя в нашей жизни.