Литургические чтения: 29 ИЮНЯ. Свв. Пётр и Павел, апостолы

«”А вы за кого почитаете Меня?”. Cегодня, спустя две тысячи лет, этот вопрос Иисуса обращен к каждому из нас и предполагает глубоко осознанный ответ, исходящий из опыта человека, который действительно следует за Иисусом с помощью Святого Духа» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 20.02.2014).

Сегодня великий праздник для Церкви Рима, но также великий праздник для Вселенской Церкви: мы чествуем святых первоверховных апостолов Петра и Павла, принявших мученичество ради свидетельства об Иисусе. Их жизни были возрождены встречей с Господом. Св. Иоанн Павел II сказал: «Если мы подумаем о призвании и личной истории обоих апостолов, Петра и Павла, то заметим, что их апостольская и миссионерская энергия была пропорциональна глубине их обращения. Испытанные горьким опытом человеческой нищеты, они были освобождены Господом. Благодаря унизительному отречению и безудержному плачу, который очистил его внутренне, Симон стал Петром, то есть “камнем”: укрепленный силой Духа, он трижды исповедал Иисусу свою любовь, получив от Него поручение пасти Его стадо (см. Ин 21,15-17). Похожим был опыт Савла: Господь, Которого он преследовал (см. Деян 9,5), “призвал его Своей благодатью” (Гал 1,15), поразив на пути в Дамаск. Савл стал Павлом, апостолом язычников. Святые Петр и Павел показывают, что Господь видит дальше наших ошибок, Он всегда желает даровать нам новую жизнь.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 12,1-11

В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырём четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нём Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Пётр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. Пётр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. Тогда Пётр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.

Толкование

В Церкви существуют разные способы благовестия и апостольства. Юный Иаков Зеведеев – один из первых, кто последовал за Иисусом в Галилее, оставив лодку и сети – был схвачен и без всякой причины убит царём Иродом. Пётра, вероятно, должна была постигнуть подобная участь, но в его случае Небеса склонились над ним, и ангел вывел его из тюрьмы. Означает ли это, что Иаков претерпел «худшую» участь, чем Пётр? Вовсе нет. И мученичество Иакова, и власть, данная Петру управлять Церковью – это два разных способа, которые преследуют единую цель: воздать хвалу Богу и служить Ему в Церкви. Пётр тоже умрёт мучеником, но в тот момент ему предстояло выполнить другие задачи, оставаясь на свободе. Позволим же Святому Духу вести нас. От некоторых из нас Провидение может потребовать стать священниками, от других – освятить себя в браке или в сфере труда, от третьих – проявить терпение в испытаниях или болезнях. Всё имеет одинаково великую ценность; достаточно просто делать то, о чем просит Святой Дух, и делать это с воодушевлением и любовью.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 2 Тим 4,6-9.17-18

Возлюбленный: Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, бег завершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства; Ему слава во веки веков. Аминь.

Толкование

Апостол Павел знает, что ему уготована мученическая смерть. Речь идёт не просто о пожилом человеке, осознающем свой скорый уход, а о том, кто готовится к казни через обезглавливание. Таким образом, подведение итогов происходит перед лицом неминуемой гибели, которая воспринимается не как финал, а как исполнение обетований. Отправляясь на кровавое мученичество, св. Павел заявляет, что Господь даст ему взамен венец! Апостол язычников готовится наконец-то встретиться со Спасителем и призывает всех оставаться верными Богу. Он убедился, что его апостольская жизнь, хоть и была полна опасностей, была прекрасна, и различные «хищники», постоянно угрожавшие его делу, в конце концов, не смогли одержать верх. Всё в Павле исполнено благодарностью, и даже в прощальных словах к Тимофею он не упускает случая ещё раз поблагодарить. Расставаясь с верным учеником, он пишет: «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства», – апостол уверен в этом, ибо знает силу благодати Господа Иисуса, Которого он возлюбил всем своим существом.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 16,13-19

В те дни: Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Пётр, отвечая, сказал ему: Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

Толкование

То, что Иисус ставит вечное спасение каждого в зависимость от определенного человека, кажется невероятным. «Дать ключи» означает, что именно этот человек будет решать, кого впустить, а кого оставить за порогом. Мы знаем, что единственный Господь и Судия живых и мёртвых – это наш Господь Иисус Христос. Так при чём же здесь Пётр? Господь вручает ключи апостолу Петру, желая оставить Свою Церковь в мире, где она помогала бы всем людям земли обрести веру и спасение. Именно Церковь гарантирует Святые Таинства, именно Церковь приносит Тело и Кровь Христа, именно Церковь дарует прощение грехов... Из поколения в поколение Церковь присутствует в мире, чтобы являть Господа Иисуса, Который всегда с нами. Конечно, «знак» Церкви является вполне зримым, но Господь Сам так захотел: чтобы Церковь была не только духовной, но и зримой реальностью. Римские Папы, епископы, священники, церковные структуры (и так далее) не всегда будут приятными или максимально эффективными, но чтобы войти в Царство Небесное, необходимо приобщение к великому таинству, которым является Церковь. Конечно, у Господа есть множество способов спасать души, но это не отменяет факта, что ключи находятся в руках святого апостола Петра.