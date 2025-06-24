Литургические чтения: 28 ИЮНЯ. Непорочное Сердце Пресвятой Девы

«Евангелист Лука рассказывает историю Марии, проводя тонкую параллель с историей Авраама. Подобно тому, как великий патриарх является отцом верующих – ответившим на призыв Бога выйти из родной земли, оставившим свои привычные устои, чтобы начать путь к неведомой земле, которую он имел лишь в Божественном обетовании, – так и Мария с полным доверием полагается на слово, возвещённое ей посланником Божьим, и становится образцом и матерью всех верующих» (Папа Бенедикт XVI, Общая аудиенция 19.12.2012)

«Мария же сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём», – пишет евангелист Лука. Сердце Марии умеет хранить, оно образец того, как принимать и хранить Слово, дабы оно приносило плод, стало плотью и осуществилось в нашей жизни. Сердце Пресвятой Богородицы помогает осознать наше призвание быть святыми и непорочными перед Небесным Отцом в любви. Её преисполненное любви сердце не думает о себе, но открывается Богу. Примем же призыв Папы Франциска: «Позволим Богородице взять нас за руку. Взглянем на её Непорочное Сердце, где пребывает Бог, на единственное Сердце человеческого создания без тени. Она “благодати полная”, а значит, лишенная греха: в ней нет и тени зла, и потому с ней Бог смог начать новую историю спасения и мира. Именно здесь история совершила поворот. Бог изменил историю, постучавшись в Сердце Марии». Почитание Непорочного Сердца Марии было распространено Папой Римским Пием XII на всю Церковь. Праздник был установлен в 1944 году, но само почитание связано с истоками христианства.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 61,9-11

И будет известно между народами семя народа моего, и потомство их – среди племён; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моём; ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту, украсил убранством. Ибо, как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нём, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами.

Толкование

В отрывке из Книги порока Исаии благодать сравнивается с одеждой, в которую облачаются. Способ одеваться в любой культуре и традиции выражает нечто большее, чем просто потребность прикрыть тело. Люди всех времён для важных событий одеваются нарядно, элегантно, однако у каждого народа есть свои традиционные костюмы, которыми они особенно дорожат, чтобы выразить свою самобытность. Бог использует тот же лексикон и говорит, что облекает благословенного человека одеждами «спасения», мантией «праведности» и драгоценными украшениями, которые делают его облик сияющим. Сегодня мы прославляем Деву Марию, облачённую Богом Отцом в самые подходящие человеческие и духовные качества. Пресвятая Мария обладает Непорочным Сердцем, добродетелями чистоты, упования, стойкости, благочестия и доброты. Так она становится прекраснейшей – «Tota pulchra es Maria». Пресвятая Дева отвечает Богу полным согласием, становясь шедевром благодати и Матерью всех нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2,41-51

Каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его; но думали, что Он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми. И, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошёл с ними и пришёл в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своём.

Толкование

Потерять Иисуса – величайшее несчастье, особенно если ты нераздельно пребывал с Ним. Ты привык быть с Ним, любишь Его, почитаешь, и вдруг, без всякой причины, Он полностью отнимается у тебя. Это произошло с Девой Марией. Её скорбь была ужасной: в течение трёх дней она искала Его, не зная, найдёт ли снова. Так она, в некотором роде, разделила боль людей, потерявших Иисуса из своего жизненного горизонта, атеистов, блуждающих по миру в погоне за пустыми иллюзиями и идеями. Бог допустил это испытание для Своей возлюбленной Матери, дабы Она ещё глубже приобщилась к тайне искупления – именно ей предстояло поддерживать веру зарождающейся Церкви в те три дня, когда Иисус оставался в гробнице перед Воскресением. Зная, что означает жизнь без Иисуса, Дева Мария непрестанно молится о нас, увещевает, ободряет, собирает своих чад по всему миру – как во многих явлениях нашего времени, так и в невидимом обычном присутствии в Святой Церкви, – чтобы привести их к своему Сыну Иисусу. Непорочное Сердце Марии становится таким образом путём к Небу, местом надёжной защиты.