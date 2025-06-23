Литургические чтения: 27 ИЮНЯ. Святейшее Сердце Иисуса

«Смысл сегодняшнего праздника Святейшего Сердца Иисуса заключается в том, чтобы все больше открывать и погружаться в смиренную верность и кротость Христовой любви, откровение Отчей милости. Верность Бога учит принимать жизнь как событие Его любви и позволяет свидетельствовать об этой любви братьям в кротком и смиренном служении» (Папа Франциск, Проповедь 27.07.2014).

Христос «возлюбил сердцем человеческим», напоминает Gaudium et Spes. Наше глубоко человеческое сердце – это место, куда Христос желает продолжать приходить, обитать, пульсировать, вплоть до того, чтобы быть пронзённым любовью и ради любви. Именно в сердце обитают глубочайшие чувства человека, прежде всего чувство связи и взаимообмена с внешним миром и с другими. Папа Франциск в энциклике Dilexit nos подчёркивает: «Только исходя из сердца наши общины смогут объединить различные умы и воли и умиротворить их, дабы Святой Дух вёл нас как братскую общину, ибо умиротворение также является задачей сердца. Святейшее Сердце Христа – это мистическое переживание, выход за пределы, дар, встреча. В Нём мы становимся способными выстраивать здоровые и счастливые отношения и созидать в этом мире Царство любви и справедливости. Наше сердце, объединённое с сердцем Христа, способно на это социальное чудо». Именно из Сердца Христа мы хотим продолжать черпать милосердие и щедрость. Именно в Его пронзённом сердце мы хотим найти убежище, чтобы укрепить наше упование на Бога и стойкость в надежде.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 34,11-16

Так говорит Господь Бог: Вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо своё в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих, и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду пасти овец Моих, и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде.

Толкование

Пастырь тщательно заботится о жизни своего стада: во время перегона скота остаётся вне дома и спит рядом с овцами, чтобы их оберегать. Жизнь пастыря – это его стадо; овцы чувствуют, что он ими руководит, защищает их и любит. Господь Иисус отождествляет Себя с совершенным Пастырем, и мы можем всегда чувствовать Его взгляд на нас, Его заботу и любовь. Самое трудное в христианстве – поверить, что Иисус действительно интересуется нами, что все аспекты нашей жизни для Него драгоценны. Порой мы настолько свыкаемся с мыслью о том, что мы незначительны и нелюбимы теми, кто рядом… и нам кажется невозможным, чтобы бесконечный и всесильный Бог «тратил время» на нас, имея столько других забот. В этом случае вера означает не столько верить в то, что мы любим Бога, сколько верить, что мы являемся конечной целью Его любви. Некоторые мистики говорят, что мы – «небеса Божьи». Возможно ли, что Он знает и любит нас настолько, что находит в нас Свою радость? И всё же, если мы во Христе, именно так оно и есть. Зададимся вопросом: насколько мы уверены и убеждены в том, что Бог любит нас бесконечно? Насколько мы живем этим?

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Рим 5,5b-11

Братья: Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение.

Толкование

Любовь Бога находит своё лучшее выражение в этом отрывке из Послания к Римлянам. Иисус умирает за нас, когда мы «ещё были грешниками». Можно понять героизм того, кто готов умереть за хороших людей или даже за незнакомых, но невиновных людей, как, например, в известном поступке слуги Божьего Сальво Д’Аккуисто, который пожертвовал собой, пойдя на расстрел вместо других, не совершивших ничего плохого. Но страдать и умереть за злых людей, которые к тому же насмехаются над тобой и отвергают тебя, – это проявление «ненормальной» любви, любви сверхъестественной. И действительно, любовь Бога сверхъестественна, она выше природы. Дар Бога определяется не достоинством того, кому он даётся, но имеет целью самого этого человека. Господь любит, ибо Он есть любовь, и поэтому Он отдаёт всего Себя, невзирая ни на что. Одним словом, любовь Бога бескорыстна. Так и мы, когда любим любящих нас, не делаем ничего выдающегося. Но когда мы готовы страдать или молиться за тех, кто плохо с нами обращается или причинил нам вред, мы позволяем проявиться в нас силе Божьей любви.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 15,3-7

В то время: Иисус сказал фарисеям следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшею, пока не найдёт её? А найдя, возьмёт её на плечи свои с радостью; и, придя домой, созовёт друзей и соседей, и скажет им: «порадуйтесь со мною; я нашёл мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Толкование

Тональностью краткой притчи, которую Господь рассказывает в Евангелии, является радость. Сначала пастырь обеспокоен, потому что одна из его овец оказалась в опасности, но когда он её находит, то ликует и приглашает друзей разделить его радость. Это означает, что радость истинна, когда ею делятся. Таков образ Рая, где богатство одного доступно для других. Рай – это место гармоничного сосуществования, которого мы не можем себе представить, потому что на земле грех закрыл нас друг от друга, и нам трудно безоговорочно делиться полученными благодатями. Уже сейчас мы можем ощутить отблеск «общей радости», когда грешник обращается, когда наш друг вновь находит путь к Богу, возвращается в овчарню после многих лет, проведённых на бесплодных и опасных пастбищах мира, возможно, в пороке. Таким образом, подлинная радость зависит не от внешних событий жизни, всегда таких изменчивых, а от разделяемой благодати, особенно той, что проистекает от истинного обращения к Богу.