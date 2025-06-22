Литургические чтения: 26 ИЮНЯ. Четверг XII рядовой недели

«Важно возводить здание жизни и комплекс социальных отношений на незыблемом камне Слова Божьего, руководствуясь Учительством Церкви. Все больше и больше понимаешь решающее значение высказывания Иисуса: “Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне» (Мф 7,24-25)” (Бенедикт XVI, речь 26.05.2012).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 16,1-12.15-16

В те дни: Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево моё, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от неё. Аврам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала её Авраму, мужу своему, в жену. Он вошёл к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твоё; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьёю между мною и между тобою. Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять её, и она убежала от неё. И нашёл её Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла, и куда идёшь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твоё, так что нельзя будет и счесть его от множества. И ещё сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречёшь ему имя: Измаил; ибо услышал Господь страдание твоё. Он будет между людьми, как дикий осёл; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев своих. Агарь родила Авраму сына; и нарёк Аврам имя сыну своему, рождённому от Агари: Измаил. Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.

Толкование

Бог вмешивается, чтобы исправить «некрасивую» историю с Саррой. Вполне объяснимо, что она грустила из-за того, что у неё не было детей, но то, что она устроила, не делает ей чести: она просит мужа сойтись со служанкой, чтобы потом присвоить себе возможного ребёнка. А когда Агарь забеременела и стало ясно, что она не собирается отдавать ребёнка хозяйке, Сарра обрушивается с обвинениями на Авраама! Но и Авраам, похоже, не блещет в этой ситуации, если позволяет Сарре отправить служанку умирать от голода и жажды в пустыню. В конце концов, Бог берёт дело в Свои руки: Он призывает Агарь вернуться в стан, заверяя, что она сохранит сына; Он даже обещает, что Измаил станет родоначальником целого народа. Что тут скажешь? Авраам остаётся несравненным в своей вере, абсолютным образцом. Но в моральном плане он, как и все люди, должен был пройти свой путь; ему тоже было за что получить прощение. Разве для нас это не так? Разве мы совершенны во всём, мы, живущие во времена Святого Духа? Если бы и у нас была вера Авраама!

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 7,21-29

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал; потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его: ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Толкование

Мы задаёмся вопросом: как возможно изгонять бесов и совершать чудеса во имя Христа, а затем услышать от Него: «Я никогда не знал вас!» По крайней мере, в момент совершения этих чудес Господь присутствовал, и поэтому следует думать, что ученик, творящий чудеса, был Ему известен... Но даже в этом случае должно было произойти что-то, из-за чего ходатай полностью потерял связь с Богом. Человек предпочел возвыситься, искал собственной славы, а не Божьей, использовал звание ученика Иисуса, чтобы быть востребованным и прославиться. Познание Бога, следовательно, зависит от смирения. Человек никогда не совершит чуда собственными силами, и это факт, а если и происходит нечто сверхъестественное, то лишь благодаря Богу. Смиренный всегда осознаёт свою ограниченность и признает себя тем, кто он есть, – бедным, во всем нуждающимся грешником: он просит у Господа милости, но только для того, чтобы воздать славу Его имени. Тогда целитель и исцелённый действительно могут обнять друг друга и вместе возблагодарить Подателя жизни. Построить дом на камне означает положить в основание всего смирение и уже на нём возводить стены и крышу других добродетелей. Без этого прочного и глубокого фундамента дом рано или поздно рухнет, ибо человек, построенный на самом себе, не может устоять.