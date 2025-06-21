Литургические чтения: 25 ИЮНЯ. Среда XII рядовой недели

«Святой Дух учит христианина истине как принципу жизни. Он показывает конкретное применение слов Иисуса в жизни каждого человека. Он заставляет человека открыть для себя актуальность Евангелия и его ценность для всех человеческих ситуаций. Он адаптирует понимание истины к любым обстоятельствам, чтобы эта истина не оставалась лишь абстрактной и умозрительной. Он освобождает христианина от опасностей двуличия и лицемерия» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 24.04.1991).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 15,1-12.17-18

В те дни: Было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моём этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником; но тот, кто произойдёт из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал ему: посмотри на небо, и сосчитай звёзды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи! по чему мне знать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: возьми Мне трёхлетнюю телицу, трёхлетнюю козу, трёхлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассёк их пополам, и положил одну часть против другой; только птиц не рассёк. И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама; и вот, напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце, и наступила тьма: вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассечёнными животными. В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата.

Толкование

Жизнь этого ветхозаветного праведника – непрерывное испытание веры. Он уже глубокий старец, а детей у него так и нет, и всё же Бог продолжает заверять, что у него будет собственное несметное потомство. Как поверить в это? Бог утешает Аврама, заключая с ним завет согласно обычаям того времени. Чтобы поклясться в верности, люди брали животное, рассекали его пополам, проходили между частями и брали на себя обязательство, говоря: «Пусть и со мной случится то же (буду рассечён), если не буду верен завету, который мы заключили». Так поступил и Всевышний: Он прошёл между рассечёнными животными в виде пылающего светильника. Этот образ Бога как огня, который освещает ночь, исполнен глубокого смысла. Бог есть свет, и являя Себя людям, Он сохраняет именно этот образ. Таким образом, старец получил доказательство, что Бог говорил всерьез. Ведь завет был таков: у тебя будет потомство, твой собственный сын, и твоим потомкам Я дам во владение эту землю. Всё произошло в точности, ибо Всевышний никогда не обещает напрасно. Нам не нужны такие доказательства, ведь у нас есть довод величайшей любви, какую только можно себе представить: Иисус в Евхаристии.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 7,15-20

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые; а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.

Толкование

Если Иисус предостерегает от лжепророков, это значит, что они существуют, и, вероятно, их много и в наше время. Они хотят занять место Христа и представляют себя истиной, стремясь завладеть нашим вниманием и получить наше согласие. Их аргументы могут быть весьма привлекательными, а сами они, как правило, вежливы и образованны. Однако они – ложные. Критерий для их распознавания Господь даёт предельно ясно в Евангелии, и здесь не требуется никаких объяснений. Стоит добавить, что крайне неразумно продолжать слушать лжепророка, если он уже был распознан как таковой. Будем же просты и смиренны: у нас уже есть всё в Евангелии, в Катехизисе, в подлинном Учительстве Церкви, в жизни святых. Всё остальное – загрязнено и токсично, даже если выглядит приятно. Поскольку плоды лжепророков недобрые, давайте отрешимся от них и не будем уделять им внимания. Мы не пожалеем об этом. Пребывать в истине означает быть привлечённым Господом, по возможности помогая братьям оставаться твёрдыми и непоколебимыми в истинных вещах. Если в овечьей шкуре мы видим хищного волка, наш долг – сказать об этом и другим, не боясь показаться нетерпимыми или отсталыми.