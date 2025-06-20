Литургические чтения: 24 ИЮНЯ. Рождество св. Иоанна Крестителя

«Рождение Иоанна стало событием, озарившим жизнь Елизаветы и Захарии, – они уже не ждали его, полагая, что это невозможно из-за их преклонного возраста. Однако Бог не зависит от нашей логики и от ограниченных человеческих способностей. Мы должны научиться доверять, безмолвствовать перед лицом тайны Бога и смиренно созерцать Его деяния, часто превосходящие наше воображение» (Папа Франциск, Angelus 24.06.2018).

«Особые обстоятельства рождения Иоанна передает нам евангелист Лука. Обстоятельства этого рождения были настолько необычными, что даже в то время люди спрашивали: “Что будет младенец сей?” (Лк 1,66). Для его верующих родителей, соседей и родственников было очевидно, что его рождение было знамением от Бога. Имя Иоанн в переводе с древнееврейского означает “Бог милостив”. Таким образом, уже в имени выражен тот факт, что новорожденный ребенок однажды возвестит Божий замысел спасения. Сам Христос сказал об Иоанне Крестителе, что “из рожденных женами не восставал больший”. Именно поэтому Церковь с самого начала питает особое почитание к Предтече, великому посланнику Божию. Выражением этого почитания является сегодняшний праздник, который приглашает задуматься над вопросом становления человека, его происхождения и предназначения. Правда, нам кажется, что мы уже многое знаем об этом, как из многолетнего опыта человечества, так и из все более глубоких биомедицинских исследований. Но именно Слово Божие всегда подтверждает важнейшее измерение истины о человеке: человек сотворен Богом, и Бог пожелал сотворить его по Своему образу и подобию» (св. Папа Римский Иоанн Павел II).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 49, 1-6

Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя Моё. И соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изострённою; в колчане Своём хранил Меня. И сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и тщетно истощал силу Свою. Но Моё право у Господа, и награда Моя у Бога Моего. И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтён в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли.

Толкование

Пророк Ветхого Завета переживает момент отчаяния: «Напрасно я трудился!» Он как бы говорит: я проповедовал, но никто меня не слушал, и мои труды не принесли плодов. Такое может случиться и с каждым из нас, когда мы видим, что, усердно посеяв, не собрали ничего! Возможно, дети отошли от веры, или кто-то из наших близких не был верен Господу... Но вот вмешивается Господь и ободряет Своего верного слугу, утверждая, что дела пророка в итоге будут действенными и даже превзойдут ожидания. То, чего Бог точно не хочет, – это именно уныния. Господь – источник нашей смелости, сила нашего действия, которая в полной мере раскрывается в немощи, поддерживаемой верой. А результаты мы увидим тогда, когда Господь Сам того пожелает, и так, как Он пожелает. Поэтому продолжим неустанно сеять, уповая на Божественную благодать. К примеру, супруг блаженной Елизаветы Канори Мора был неверен в браке, но она всегда молилась за него; после её смерти он искренне обратился к Богу и в конце концов стал священником.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Деян 13,22-26

В те дни: Павел сказал: Бог поставил царём Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «нашёл Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу Израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идёт за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах». Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего.

Толкование

Святой Павел проповедует иудеям в далёкой Антиохии Писидийской. Его слушатели ещё ничего не знали о Христе, поэтому апостол, чтобы подготовить их, начинает с царя Давида, говоря, что от его потомков произойдёт Мессия. Затем он сообщает, что великий пророк Иоанн, который был достаточно известен, признал Мессию в Иисусе из Назарета. Иудеи, таким образом, должны были принять их свидетельство. Святой Павел опирается на историю и неопровержимые факты. Чтобы принять Господа, нужна вера, но вера разумна. Никто не просит верить в мифы и сказки, и это важно и для нас. Господь Иисус Христос – кульминация всего Ветхого Завета: Мессия был предсказан и возвещён. Почему же тогда не верить всем этим прекрасным свидетелям? Апостол Павел мог бы добавить, что и сам он некогда был фарисеем и даже гонителем христиан, но пришел к вере после личной встречи с воскресшим Христом. Пророчества сходятся на Иисусе, указывая на Него как на Мессию, Господа и Искупителя: пришло время оставить всякие сомнения и уверовать с доверием.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,57-66.80

Елисавете настало время родить; и она родила сына. И услышали соседи и родственники её, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет; а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его; и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них; и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. Младенец же возрастал и укреплялся духом; и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

Толкование

В глазах мира история рождения Иоанна Крестителя выглядит крайне необыкновенной, в чём-то подобной Рождеству Иисуса. Пожилая мать Елисавета, вышедшая из детородного возраста, онемевший отец Захария, который вдруг обретает дар речи... Иисус же рождается от обычной матери (в глазах людей), и никто не замечает Его рождения, кроме нескольких бедных пастухов, проводивших ночь у пещеры Рождества. Затем следует обычное детство Иисуса, без каких-либо заметных событий, в то время как Иоанн, едва достигнув совершеннолетия (в двенадцать лет), покинул отчий дом, чтобы жить одному в ужасных условиях в пустыне, где даже просто выжить было настоящей проблемой. Поэтому, с точки зрения мира сего, внимание было обращено на Иоанна, а не на нашего Господа. И всё же, Креститель – простой человек, тогда как Иисус – Бог. Так обстоят дела: Бог являет Себя в тихом сокрытии. Вспомним Евхаристию. Знак очень беден, маленький кусочек хлеба, но то, что он собой представляет, на самом деле, бесконечно. Это происходит для того, чтобы мы не привязывались к знаку, а через него входили в соприкосновение с реальностью. Знаки исчезают, выполнив свою функцию, тогда как реальность остаётся.