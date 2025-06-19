Литургические чтения: 23 ИЮНЯ. Понедельник XII рядовой недели

«Нам всегда легче или удобнее видеть и осуждать недостатки и грехи других людей, не замечая собственных. Мы всегда скрываем свои недочеты, даже от самих себя, и с легкостью видим огрехи других. Нас подстерегает искушение быть снисходительными к самим себе и суровыми к другим. Полезно помогать другим мудрым советом, но, наблюдая и исправляя недостатки нашего ближнего, не следует забывать и о собственных изъянах (Франциск, Angelus 03.03.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 12,1-9

В те дни: И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. И пошёл Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и всё имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. И прошёл Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Мамре. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Авраму, и сказал ему: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал там жертвенник Господу, Который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатёр свой так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Аврам, и продолжал идти к югу.

Толкование

С призвания Авраама начинается подлинная священная история. Авраам был пожилым человеком, спокойно жившим в Харране с большим имением и хорошими друзьями. Внезапно он услышал голос, который велел ему сняться с места и отправиться в неопределённое место. Кто знает, что он тогда подумал, но в итоге ему удалось убедить жену и брата, и они двинулись в путь. Между местом отправления и местом прибытия (которое было открыто ему только во время путешествия), пролегали сотни километров. Возможно, в дороге он задавался вопросом, не было ли безумием то, что он делал... Священная история начинается с решительного разрыва: всё прошлое остаётся позади, и путь лежит к чему-то совершенно новому. Послушание Авраама было абсолютным, немедленным, безусловным. Он не задавал вопросов, не медлил, не возражал. Он доверился. Кто из нас поступил бы так? Недаром Авраама называют «отцом веры», потому что его послушание было исключительным. Точно так же Бог начинает Свою историю с каждым из нас: Он просит лишь верить и доверять, как это сделал старый Авраам.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 7,1-5

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Толкование

Добрые люди стараются никогда не говорить плохо о ближнем, и даже если видят их недостатки, никогда не поддаются негативным суждениям. Чтобы так жить, нужно быть очень, очень добрым человеком со светлым сердцем. Но попробовать стоит, ведь такие добрые люди вызывают в нас святое беспокойство: почему мы сами не поступаем подобным образом? И напротив, есть те, кто только и делает, что жалуется на ближнего, всегда и во всём, даже когда нет никаких причин. Понятно, что легче поддаться жалобам и брюзжанию, но добрые люди, которые не судят, живут лучше, они более спокойны и, как правило, более любимы. Так не стоит ли попробовать приложить усилие и перестать критиковать, чтобы жить лучше и сделать окружающий мир прекраснее? На небесах, как говорила св. Тереза Младенца Иисуса, не найдётся даже одного равнодушного взгляда; поэтому мы можем попробовать превратить наш дом и наше рабочее место в подобие неба, просто поступая как дети.