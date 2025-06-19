Литургические чтения: 22 ИЮНЯ. Святейшее Тело и Кровь Христа

«Мы не должны привыкать к Евхаристии, причащаться по привычке! Когда священник говорит “Тело Христово”, мы отвечаем “аминь”, но это должно исходить из сердца, глубоко веря, что это Иисус даровал нам спасение, это Иисус дарует силы жить. Каждый раз мы должны причащаться так, как если бы это было наше первое причастие» (Франциск, Angelus 23.06.2019).

«Иисус посылает Своих учеников пойти и приготовить место для пасхальной трапезы. Именно они спросили: “Учитель, где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим?” (Мк 14,12). Благоговейно созерцая присутствие Господа в Евхаристическом хлебе, мы тоже призваны задаться вопросом: где мы хотим приготовить Пасху Господню? Каковы “места” в нашей жизни, где Бог просит нас разместиться? Торжественная процессия с Пресвятыми Таинствами – характерная черта праздника Пресвятого Тела и Крови Христовых – напоминает о нашем призвании идти и радостно нести Иисуса тем, кого мы встречаем в повседневной жизни. Пусть Церковь – община верующих с кувшинами воды и открытыми сердцами – станет великой и гостеприимной горницей, куда все могут войти и встретить Господа» (Папа Франциск). Этот праздник возник в XIII веке как ответ на еретические учения, ставившие под сомнение реальное присутствие Христа в Евхаристии, и как венец католического благочестия. В 1264 году Папа Римский Урбан IV распространил этот праздник на всю Церковь.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 14,18-20

В те дни: Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Аврама, и сказал: Благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего.

Толкование

Жертва Христа, от которой зависит не только наше спасение, но и жизнь всего мира, была предызображена в Ветхом Завете начиная с Авраама и постепенно становилась всё более очевидной в ритуальном жертвоприношении пасхального агнца в Иерусалимском храме. Таким образом испокон веков было предсказано, что хлеб станет Телом, а вино – Кровью Божией. Даже язычник Мелхиседек принёс основателю народа Израиля хлеб и вино, сопроводив свой дар словами благословения. Это было отдалённым прообразом Святой Мессы: сегодня священник также приносит Богу хлеб и вино, произнося слова благословения. Всё сходится в этом, и даже ветхозаветный мир вовлекается в приношение Христа, предвидя в нём образ Спасителя. Сегодня в полноте времён мы можем и должны обратиться к тем, кто не знает Христа, неся им Благую весть: в Господе Иисусе древнее желание быть спасёнными находит своё исполнение в Святой Мессе, где открываются небеса и всё благое достигает своего свершения.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 11,23-26

Братья: Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, вкусите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт.

Толкование

Святая Месса – не просто один из христианских обрядов, не одна из многих форм благочестия и уж тем более не какой-то необязательный ритуал. Это сердце и суть христианства. Небо и земля встречаются в словах освящения, которые апостол Павел сдержанно передаёт сегодня в своём послании. Слуга Божий о. Диво Барсотти пишет: «Жизнь – это Месса. Всё существует лишь ради этого, вся жизнь мира, вся жизнь Церкви имеет свою цель только в этом акте». Это словно вся безмерность творения, вся история человечества и весь океан Божественности сходятся в одной единственной точке – Личности Слова. Святая Месса – это не доктрина, а жизнь Христа, а значит, и наша. Лишь в Нём мы можем получить доступ к Небесному Отцу, и только во Христе Отец приходит к нам. Иисус в Евхаристии есть Путь. Это великая тайна, но она исполняется каждый раз, когда от алтаря до нас доносятся слова: «Это Тело Моё, это Кровь Моя». Падре Пио говорил, что если бы однажды на всей земле не была совершена Месса, в тот же день мир бы прекратил своё существование. Так рассуждали святые.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,11b-17

В то время: Иисус беседовал с народом о Царствии Божием, и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Нему, Двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте. Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил, и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов.

Толкование

Христос представляет Себя как пищу, и умножение хлебов является этому знамением и прообразом. Древние евреи сорок лет ели манну в пустыне, и Иисус сказал, что она нужна была лишь для выживания на день, тогда как Он Сам есть хлеб, сошедший с небес для жизни вечной. Таким образом, ясно, что без вкушения Тела Христова наша жизнь не развивается, и мы умираем духовно. В чуде умножения хлебов Господь не сравнивает Себя с хлебом, но даёт знамение того, какой должна будет стать жизнь Церкви: раздавать хлеб жизни вечной (то есть Самого Иисуса) толпам, и эту раздачу должны будут осуществлять Его служители – священники. Обратите внимание на последовательность: сначала Иисус говорит, затем исцеляет больных и наконец даёт им пищу. Недостаточно слушать Слово Божие, недостаточно исцелиться от мучительной болезни: необходимо питать внутреннюю жизнь и принимать Святого Духа через вкушение. В конце концов, вкушать легче, чем слушать или даже исцелиться от болезни. Именно это мы призваны делать сегодня: вкушать Тело Христово с великим благоговением и верой!