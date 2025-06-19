Литургические чтения: 22 ИЮНЯ. Святейшее Тело и Кровь Христа
«Иисус посылает Своих учеников пойти и приготовить место для пасхальной трапезы. Именно они спросили: “Учитель, где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим?” (Мк 14,12). Благоговейно созерцая присутствие Господа в Евхаристическом хлебе, мы тоже призваны задаться вопросом: где мы хотим приготовить Пасху Господню? Каковы “места” в нашей жизни, где Бог просит нас разместиться? Торжественная процессия с Пресвятыми Таинствами – характерная черта праздника Пресвятого Тела и Крови Христовых – напоминает о нашем призвании идти и радостно нести Иисуса тем, кого мы встречаем в повседневной жизни. Пусть Церковь – община верующих с кувшинами воды и открытыми сердцами – станет великой и гостеприимной горницей, куда все могут войти и встретить Господа» (Папа Франциск). Этот праздник возник в XIII веке как ответ на еретические учения, ставившие под сомнение реальное присутствие Христа в Евхаристии, и как венец католического благочестия. В 1264 году Папа Римский Урбан IV распространил этот праздник на всю Церковь.
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 14,18-20
В те дни: Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Аврама, и сказал: Благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего.
Толкование
Жертва Христа, от которой зависит не только наше спасение, но и жизнь всего мира, была предызображена в Ветхом Завете начиная с Авраама и постепенно становилась всё более очевидной в ритуальном жертвоприношении пасхального агнца в Иерусалимском храме. Таким образом испокон веков было предсказано, что хлеб станет Телом, а вино – Кровью Божией. Даже язычник Мелхиседек принёс основателю народа Израиля хлеб и вино, сопроводив свой дар словами благословения. Это было отдалённым прообразом Святой Мессы: сегодня священник также приносит Богу хлеб и вино, произнося слова благословения. Всё сходится в этом, и даже ветхозаветный мир вовлекается в приношение Христа, предвидя в нём образ Спасителя. Сегодня в полноте времён мы можем и должны обратиться к тем, кто не знает Христа, неся им Благую весть: в Господе Иисусе древнее желание быть спасёнными находит своё исполнение в Святой Мессе, где открываются небеса и всё благое достигает своего свершения.
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 11,23-26
Братья: Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, вкусите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт.
Толкование
Святая Месса – не просто один из христианских обрядов, не одна из многих форм благочестия и уж тем более не какой-то необязательный ритуал. Это сердце и суть христианства. Небо и земля встречаются в словах освящения, которые апостол Павел сдержанно передаёт сегодня в своём послании. Слуга Божий о. Диво Барсотти пишет: «Жизнь – это Месса. Всё существует лишь ради этого, вся жизнь мира, вся жизнь Церкви имеет свою цель только в этом акте». Это словно вся безмерность творения, вся история человечества и весь океан Божественности сходятся в одной единственной точке – Личности Слова. Святая Месса – это не доктрина, а жизнь Христа, а значит, и наша. Лишь в Нём мы можем получить доступ к Небесному Отцу, и только во Христе Отец приходит к нам. Иисус в Евхаристии есть Путь. Это великая тайна, но она исполняется каждый раз, когда от алтаря до нас доносятся слова: «Это Тело Моё, это Кровь Моя». Падре Пио говорил, что если бы однажды на всей земле не была совершена Месса, в тот же день мир бы прекратил своё существование. Так рассуждали святые.
ЕВАНГЕЛИЕ Лк 9,11b-17
В то время: Иисус беседовал с народом о Царствии Божием, и требовавших исцеления исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Нему, Двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте. Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил, и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов.
Толкование
Христос представляет Себя как пищу, и умножение хлебов является этому знамением и прообразом. Древние евреи сорок лет ели манну в пустыне, и Иисус сказал, что она нужна была лишь для выживания на день, тогда как Он Сам есть хлеб, сошедший с небес для жизни вечной. Таким образом, ясно, что без вкушения Тела Христова наша жизнь не развивается, и мы умираем духовно. В чуде умножения хлебов Господь не сравнивает Себя с хлебом, но даёт знамение того, какой должна будет стать жизнь Церкви: раздавать хлеб жизни вечной (то есть Самого Иисуса) толпам, и эту раздачу должны будут осуществлять Его служители – священники. Обратите внимание на последовательность: сначала Иисус говорит, затем исцеляет больных и наконец даёт им пищу. Недостаточно слушать Слово Божие, недостаточно исцелиться от мучительной болезни: необходимо питать внутреннюю жизнь и принимать Святого Духа через вкушение. В конце концов, вкушать легче, чем слушать или даже исцелиться от болезни. Именно это мы призваны делать сегодня: вкушать Тело Христово с великим благоговением и верой!