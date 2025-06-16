Литургические чтения: 21 ИЮНЯ. Св. Алоизий Гонзага, монах

«Молитва – это первое и основополагающее условие сотрудничества с благодатью Божьей. Нужно молиться о даре благодати Божьей и нужно молиться о способности сотрудничать с ней. Таков истинный ритм внутренней жизни христианина. Господь говорит каждому из нас, как Он говорил апостолу: “Довольно для тебя Моей благодати, ибо сила Моя совершается в немощи”» (Св. Иоанн Павел II, Angelus 04.07.1982).

Святой Алоизий Гонзага (1568-1591) родился в провинции Мантуя (Италия), и, как у каждого первенца знатного рода, его жизнь была уже предрешена. Ро крайней мере так считал его отец, который воспитывал мальчика среди оружия и доспехов, в то время как мать воспитывала его в вере. Однако в возрасте 10 лет Алоизий посвятил себя Пресвятой Богородице и выбрал Божий путь. Отец всеми силами противился этому, но он защищался, говоря: «Я ищу спасения, ищите его и вы!». В 1585 году он подписал отказ от титулов и наследства и отправился в Рим, чтобы поступить в Общество Иисусово. На Вечный город обрушились сначала засуха, потом голод, а затем эпидемия чумы. Алоизий отправился к «жертвам чумы», чтобы помочь им. Однажды он увидел на улице больного, брошенного на произвол судьбы: святой водрузил его на свои плечи и принес в больницу. Так он, вероятно, заразился и через несколько дней скончался на руках своих собратьев в возрасте всего 23 лет.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 12,1-10

Братья: Неполезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, – в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает, – восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, – только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает, – что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей; ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.

Толкование

Святой Павел прекрасно осознавал свою значимость. Мы видим это в Книге Деяний апостольских: едва обратившись и крестившись после Дамаска, он тут же начал проповедовать повсюду и при любой возможности; он опровергал и обращал. Кроме того, апостол был чрезвычайно подготовлен, отважен, неукротим. Конечно, для споров с фарисеями он был более пригоден, чем рыбак Пётр, ведь он сам был фарисеем, и, как уже говорилось, ничего не боялся. И всё же, после первых успехов его отправили в Тарс, и там он оставался бездействующим на протяжении долгого времени, даже нескольких лет. Возможно, именно там он пережил мистический опыт, о котором говорится сегодня в Послании к Коринфянам. Ему нужно было научиться смирению: он должен был осознать, что без Христа он ничто. Отсюда и «жало в плоти», которое заставило апостола оставаться немощным. Тогда Павел и стал по-настоящему великим святым, ибо перестал полагаться на собственные дарования, но целиком положился на силу Христову. «Когда я немощен, тогда силён», – это одна из самых выдающихся фраз христианства. В других религиях ничего подобного не найти.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 6,24-34

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более заботится о вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы.

Толкование

Что значит искать «прежде всего» Царства Божия? Кто из нас, выходя утром из дома, ищет Царства Божия? Разве не больше мы озабочены тем, чтобы пойти на работу, отправить детей учиться, вызвать сантехника для ремонта раковины, поддерживать порядок в доме? В итоге наступает вечер, а Царства Божия мы так и не искали. Смысл наставления Иисуса заключается в том, чтобы искать прежде и превыше всего волю Божию в самых обыденных, повседневных делах. Когда мы так поступаем, исполняя свой долг с любовью и по-христиански, мы можем жить спокойно: мы доверили Господу всё и уверены, что Он позаботится о нас и о наших делах. Наши тревоги – вот наш враг. Не то чтобы в жизни не было печалей и забот, но они никогда не должны превращаться в безнадёжность, которая заглушает упование на Бога. Поэтому пусть «поиск Царства Божьего прежде всего» станет столь же естественным, как и пожелание доброго дня друг другу при встрече. Тогда всё встанет на свои места. Завтра мы начнём заново с того, что нам уготовит Промысел Божий, с великим упованием на Господа Иисуса Христа, вверяя Ему наши повседневные труды и заботы. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам».