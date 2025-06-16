Литургические чтения: 20 ИЮНЯ. Пятница XI рядовой недели

«Иисус сказал: где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, – и я спрашиваю: где ваше сокровище? Что для вас является самой важной, самой драгоценной реальностью, которая притягивает сердце как магнит? Что притягивает ваше сердце? Можно ли сказать, что это любовь Божья? Желание делать добро другим, жить для Господа и для наших братьев и сестер? Так ли это? Пусть каждый ответит на эти вопросы в своем сердце» (Папа Франциск, Angelus 11.08.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 11,18.21b-30

Братья: Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. Христовы служители? в безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.

Толкование

Святой Павел вступает в своеобразное состязание с некими псевдоапостолами, которые сеяли смуту, рождая в верующих сомнения. И вот, даже если эти личности и хвастались, что их наставлял Христос, они, конечно, не трудились для Церкви так, как это делал Павел. Нельзя проповедовать Господа, удобно усевшись в кресле, как будто это интеллектуальное занятие. Напротив, проповедь – это всеохватывающее деяние любви к Господу и Церкви. Именно потому, что благовестие является сутью жизни во Христе, Павел не считается ни с трудностями, ни со страданиями, чтобы донести истину даже до одного-единственного человека. Апостолы странствуют не для того, чтобы выразить собственное мнение, а чтобы нести жаркое пламя Святого Духа, будучи уверенными в том, что Господь поддержит во всех испытаниях и страданиях, которые им предстоят. Тот, кто по-настоящему любит, готов страдать ради возлюбленного человека, и ему все равно, сколько придется страдать: для него важно видеть, что сердце другого открывается, и этого, как награды, более чем достаточно.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 6,19-23

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?

Толкование

В сегодняшнем Евангелии предложены два наставления. В первом Господь призывает думать о небе не как о богословской гипотезе, а как о подлинном месте нашего пребывания. Попадем ли мы туда? Об этом не говорится. Всё зависит от того, перенесём ли мы уже на земле наше сокровище туда через дела милосердия, через щедрость по отношению к ближнему. Таким образом, добро, сделанное нами, приносит плоды. Второе слово дает понять, что на этой земле можно сделать свой внутренний мир чище с помощью взгляда. То, что мы видим, никогда не бывает нейтральным; образы проникают внутрь и создают в нас внутреннюю предрасположенность, душевное состояние, которое ведет к греху или же к благодати. В современном мире, где видео и изображения доступны с чрезвычайной легкостью, люди гораздо больше подвержены тьме, проникающей через глаза. Однако, если мы устоим перед ними, нам зачтется гораздо больше, чем прошлым поколениям, не имевшим таких соблазнов. Настоящим лекарством для души может стать созерцание красоты, стремление окружать себя красивыми в духовном плане людьми, находиться в красивых отношениях. Мы так тщательно заботимся о теле, прибегая к медикаментам при любой опасности; но и наша душа требует исцеления. Одним из таких лекарств является «фильтр», который мы можем установить на наши взоры, чтобы впускать только прекрасное, чистое и светлое.