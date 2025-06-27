Литургические чтения: 2 ИЮЛЯ. Среда XIII рядовой недели

«Некоторые священники, читая этот отрывок из Евангелия, говорят: “Иисус исцелил человека от душевной болезни”. Выходит, они читают между строк? Это правда, что в то время эпилепсию можно было спутать с одержимостью; но правда и то, что дьявол существует! Присутствие дьявола обозначено на первой странице Библии, и она также заканчивается присутствием лукавого, Божьей победой над дьяволом» (Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 11.10.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 21,5.8-20

Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над её сыном, Исааком, и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына её; ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всём, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса её, ибо в Исааке наречётся тебе семя. И от сына рабыни Я произведу великий народ, потому что он семя твоё. Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил её. Она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, и возьми его за руку; ибо Я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза её, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою, и напоила отрока. И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне; и сделался стрелком из лука.

Толкование

Может показаться странным, но Бог приспосабливается к самым немыслимым обстоятельствам, чтобы проявить Своё спасение. Даже зависть и ревность между двумя женщинами и несправедливое обращение с одной из них могут положить начало новому пути спасения. Когда Бог решает благословить людей и даровать им надежду и свет, ничто не может помешать Ему. Для открытия перед нами новых путей Он может использовать наши слабости и даже нашу зависть друг к другу. Поэтому, очень часто то, что нам кажется тяжёлыми, трудными ситуациями или тем, что причиняет страдания, на самом деле является новыми путями, которые Господь открывает перед нами, чтобы проявилось Его спасительное, провиденциальное благословение. Однако, чтобы постичь эту истину, необходимо смотреть на всё в нашей жизни глазами веры.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 8,28-34

В то время: Когда Иисус прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путём. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришёл Ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всём, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошёл от пределов их.

Толкование

Сегодняшнее Евангелие представляет Иисуса, изгоняющего бесов. Этот эпизод наставляет важной истине: Господь всегда побеждает сатану, врага. Сила Бога непобедима, и Своей вечной и безусловной любовью Он открывает перед нами двери спасения. Хотя дела врага рода человеческого многочисленны и значительны, добро сильнее и способно победить зло. Присутствие Иисуса в нашей жизни заставляет глубоко задуматься, не позволяя пассивно плыть по течению и побуждая к самопожертвованию и непростым решениям. Всевышний даровал всем людям свободу, и мы рискуем повторить решение гергесинцев, которые предпочли, чтобы Иисус (готовый освободить их от угнетающего зла) удалился и больше не «беспокоил». Помолимся о благодати всецело доверять Господу; о мудрости не идти на компромиссы со злом; о смелости принять Спасителя в нашу жизнь и позволить Ему «беспокоить» и пошатнуть нашу иллюзорную самодостаточность.