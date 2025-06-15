Литургические чтения: 19 ИЮНЯ. Четверг XI рядовой недели

«Христианин знает, что Господь присутствует и слушает его, даже в минуты боли, отверженности и одиночества. Иисус заверяет учеников и каждого из нас, что Бог хорошо знает наши нужды в любое время нашей жизни. Он учит учеников: внимательное, молчаливое, открытое сердце гораздо важнее многих слов. Бог знает нас изнутри, больше, чем мы сами, и любит нас: и знать это должно быть достаточно. (Папа Бенедикт XVI, Общая аудиенция 07.03.2012).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 11,1-11а

Братья: О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чём нет недостатка против высших Апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всём совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всём я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно!

Толкование

Апостол Павел не может смириться с тем, что его духовные чада, ради которых он так много отдал, меняют своё представление о вероучении Христа. В жизни может быть много слабостей и грехов, но необходимо всегда держать руль твёрдо направленным на истину, которой является Христос. Ведь если мы падаем из-за своей немощи, у нас сразу есть возможность покаяться и вернуться к Господу. Но если за Господа принимают что-то или кого-то другого, тогда наступает полная неразбериха. Дьявол всегда пытался это сделать в истории Церкви: убедить, что Бог – вовсе не тот, кого проповедовали апостолы, что всё обстоит иначе, что раньше ничего не понимали, а теперь, наконец, всё стало ясно. Нет, Иисус Христос Тот же вчера, и сегодня, и вовеки. Твёрдость в принципах и в вероучении не просто обязательна – это главный акт милосердия по отношению к нашей душе. Когда мы слышим о какой-либо новизне, всегда нужно спрашивать, согласуется ли она с неизменным вероучением; если ответ «нет», мы должны её отвергнуть, а если «да», то принять.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 6,7-15

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Толкование

Евангелист Матфей связывает молитву «Отче наш» с тем, что следует сразу за ней, – фразой, которая не является частью самой молитвы, но усиливает её смысл с помощью наречия «ибо». Уже в «Отче наш» мы говорим, что должны прощать долги нашим должникам, но здесь на этом моменте делается особое, точное и существенное ударение – на прощении или непрощении. Когда св. Франциск отправлялся проповедовать в города, через которые проходил, одним из его постоянных наставлений было именно это: «Кайтесь, приносите плоды, достойные покаяния, будучи убеждёнными, что скоро умрёте. Давайте, и будет дано вам; прощайте, и будет прощено вам. Если же не простите людям согрешения их, то не простит вам Господь согрешений ваших. Исповедуйте все грехи ваши. Блаженны те, кто умирает в покаянии, ибо они войдут в Царство Небесное. Горе тем, кто умрёт без покаяния, ибо они будут детьми дьявола, чьи дела они совершают, и пойдут в огонь вечный. Берегитесь и воздерживайтесь от всякого зла и до конца пребывайте в добре». Слова, произнесенные великим ассизским святым, глубоко затрагивали сердца людей. Спустя века эти послание не утратило важности и злободневности: оно адресовано и нам.