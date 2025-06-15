Литургические чтения: 18 ИЮНЯ. Среда XI рядовой недели

«Мы должны молиться, как нас научил Иисус. Он же сказал: когда молишься, войди в безмолвии в свою комнату, удались от мира и обратись к Богу, называя его Отцом. Иисус желает, чтобы Его ученики не становились подобными лицемерам, молящимся стоя на площадях, чтобы ими восхищались люди. Лицемерие не угодно Иисусу. Подлинная молитва совершается в тайне совести и сердца: она непроницаема и видима одному лишь Богу: тебе и Богу» (Папа Франциск, Общая аудиенция 13.02.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 8,1-9

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.

Толкование

Апостол Павел призывает людей проявить щедрость в сборе средств, который он организовал в пользу одной из основанных им Церквей, находящейся в нужде. Ключевой фразой здесь является: «Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор 9,6). Есть разные способы делать добро ближнему: можно давать нехотя, просто потому, что другие настаивают или так делают все; а есть сострадательный подход к ближнему, который побуждает помогать ему из любви. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф 7,12), – призывает Господь. Когда ближний оказывается в настоящей нужде, наша помощь даёт нам почувствовать, как прекрасно содействовать тому, чтобы к другому вернулась радость.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,43-48

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный.

Толкование

Впасть в самовозвышение крайне легко, почти неизбежно. Его можно проявлять не только на основе несуществующих добродетелей, но и делая добрые и святые дела, такие как молитва, пост и милостыня. Мы не должны удивляться этому, но, чувствуя приступы тщеславия, нужно смиряться перед Господом, зная, что мы всем обязаны только Ему. Тот, кто возвышает себя, по сути, ставит себя на место Бога, стремясь сосредоточить все похвалы на себе и быть восславленным и признанным всеми как великая личность. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей», – говорит псалмопевец (Пс 113,9). Поэтому, как только мы совершаем доброе дело, давайте встанем перед Распятием и вспомним о наших грехах; воздадим хвалу Господу, Который простил нас, умерев на Кресте. Давайте чувствовать себя равными всем, слабыми, как и все, и даже если бы мы совершили нечто невероятно хорошее, тут же припишем заслугу Святому Духу, Который нам помог и утешил. Св. Франциск совершал чудеса, но всегда плакал о своих грехах. В этом и заключается истинный образ святого: великий в любви и глубокий в смирении.