Литургические чтения: 17 ИЮНЯ. Вторник XI рядовой недели

«Почему Иисус просит любить врагов, то есть о любви, превышающей человеческие возможности? На самом деле в Своей просьбе Он исходит из того, что в мире слишком много насилия и несправедливости, и преодолеть эту ситуацию можно лишь противопоставив ей больше любви, больше добра. Это ‘больше’ исходит от Божьего милосердия: ставшее плотью в Иисусе, оно одно может ‘сдвинуть чашу весов’ мира от зла к добру, начиная с человеческого сердца» (Бенедикт XVI, Angelus 18.02.2007).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 8,1-9

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.

Толкование

В посланиях св. Павла говорится, что «сребролюбие» – корень всех зол (1 Тим 6,10). Это утверждение может показаться преувеличением (всех ли?), но если задуматься, то это правда. Человеку трудно поделиться чем-то с ближним, чтобы помочь ему, потому что он боится, что сам останется без самого необходимого. Факты доказывают обратное: когда человек щедр, то в итоге он ни в чем не испытывает недостатка, а скупой живет плохо, потому что наслаждаться тем, что у него есть, ему мешает страх потерять это. Бог же щедр, Он дает жизнь в изобилии. Бог есть любовь: Он дает нам все, в чем мы действительно нуждаемся. Поэтому, когда мы щедры с другими, они видят в нас верный знак благости Небесного Отца. Мы будем вечно вознаграждены. Поэтому давайте избегать скупости! Жития святых полны эпизодов на эту тему: чем меньше они имели, тем больше отдавали и тем больше распространяли вокруг себя благоухание Христа, никогда не испытывая недостатка ни в чем необходимом. Церковь не знает ни одного святого, который был бы скупым, и это должно что-то значить!

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,43-48

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный.

Толкование

Слова Иисуса на первый взгляд в высшей степени парадоксальны: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Он не говорит, чтобы мы просто терпели своих обидчиков, смиренно позволяя им делать то, что они делают с нами, но просит нас любить их, как если бы они были нашими дорогими благодетелями и приятными людьми. Любить человека по-настоящему – значит быть готовым умереть за него: кто из нас готов так поступить ради того, кто оклеветал нас или обворовал? Однако именно так поступил Иисус: Он умер за людей, которые оскорбляли и ненавидели Его. Он умер за грешников, доказав тем самым, что любовь сильнее ненависти. Если мы христиане, то должны жить так же, как Господь Иисус. Любить так не просто трудно, а даже невозможно, но именно в этом проявляется истина христианства: тот, кто во Христе, несет в себе эту Божественную любовь, как бы он ни умирал и чего бы ни требовала от него жизнь. В Святом Причастии мы принимаем кровь Великомученика и она делает нас способными к мученичеству. Нельзя поддаваться сомнениям и страхам, ибо Господь знает наши силы: когда придет время, Святой Дух дарует нам небесную силу.