Литургические чтения: 16 ИЮНЯ. Понедельник XI рядовой недели

«В Нагорной проповеди Иисус повторяет: “Вы слышали, что сказано... . . А Я говорю вам”; и это не для того, чтобы “отменить” Божественный Закон Ветхого Завета, но чтобы указать на его совершенное исполнение, согласно смыслу, заложенному Богом-Законодателем. <…> Можно сказать, что в этом выражении, повторенном шесть раз: “Я говорю вам”, звучит эхо того самоопределения Бога, которое Иисус также относит к Себе: “Я есмь” (ср. Ин 8,58) (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 14.10.1987).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 6,1-10

Братья: Мы, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чём не полагаем преткновения, чтобы не было порицаемо служение; но во всём являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.

Толкование

Кажется, что испытания и трудности, вместо того чтобы препятствовать апостольскому служению, напротив, способствуют ему. Апостолы не задумываются о том, как их воспринимает мир, главное для них – кем они являются перед Богом. И чем сильнее испытания «бичуют» их, тем больше они уверены в том, что находятся на правильном пути, ибо немедленно пожинают их благотворные плоды. Так, если в глазах людей благовестники считаются обманщиками, неизвестными, умирающими, наказанными, страждущими и бедными, то одновременно они чувствуют себя правдивыми, широко известными, живыми, всегда радостными, способными обогащать и обладающими всем! Этот парадокс возможен потому, что апостолы не придают большого значения тяготам, которые встречаются в мире или в жизни, ибо Бог в их сердцах мгновенно вознаграждает за каждый труд. Их истинное достояние – Господь, а их богатство – вечная жизнь с Богом. Апостолы (а значит, и мы) становятся чрезвычайно убедительными свидетелями, потому что ничего не получают от мира сего, а взамен отдают всё! Так было с Иисусом: Он был беден, кроток, целомудрен, потому что единственным Его богатством была любовь.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,38-42

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Толкование

Говоря о христианской любви, Иисус приводит примеры, которые сегодня могут показаться устаревшими, вышедшими из моды. Тем не менее, необходимо уловить их смысл. Например, возможно, никто никогда не даст нам пощечины, уж точно никто не попросит плащ или пройти с ним поприще пешком. Перенося эти наставления на наши дни, можно сказать: тому, кто доставил нам неприятность, нужно позволить сделать это дважды; тому, кто хочет забрать у вас куртку, – подарить и другую одежду; тому, кто просит час нашего времени (когда у нас куча других дел), – с улыбкой посвящать два часа. Все представленное таким образом, безусловно, озадачивает. Как возможно жить на таком уровне? И всё же Господь действительно говорил именно об этом. Христианство – это именно Евангелие, а не что-то иное. Если мы хотим обесцветить его, сгладить, лишить всех витаминов, мы можем это сделать, но в итоге получится нечто водянистое и безвкусное, которому нет места в евангельском «меню». В этом случае верующий не оставляет места Божьему промыслу, неожиданным чудесам, он лишает себя и других возможности свидетельствовать о спасительном Господнем присутствии в этом, так хорошо знакомом мире. Святые были преисполнены энтузиазма и с пылом бросались в гонку возможностей и случаев, и таким образом завоёвывали сердца для Бога. Последуем их примеру, если хотим быть настоящими христианами.