Литургические чтения: 15 ИЮНЯ. Пресвятая Троица

«Самое сильное доказательство того, что мы созданы по образу и подобию Пресвятой Троицы, заключается в следующем: только любовь делает нас счастливыми, потому что мы живем в отношениях, чтобы любить и быть любимыми» (Бенедикт XVI, Angelus 07.06.2009).

Торжество Пресвятой Троицы ежегодно отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы и было введено в литургию в 1334 году Папой Римским Иоанном XXII. «Сегодня мы созерцаем Пресвятую Троицу такой, какой нам её позволил узнать Иисус. Он открыл нам, что Бог есть любовь “не в едином Лице, но в единой сущности Троицы”: Он – Творец и милосердный Отец; Он – Единородный Сын, вечная и воплощённая Премудрость, умерший и воскресший ради нас; Он, наконец, Дух Святой, движущий всю вселенную и историю к полному и окончательному свершению. Это Три Ипостаси, Которые суть единый Бог, ибо Отец есть любовь, Сын есть любовь, Дух есть любовь. Бог есть целиком и полностью любовь – чистейшая, бесконечная и вечная. Он не пребывает в великолепном одиночестве: будучи неиссякаемым источником жизни, Он непрестанно дарует и являет Себя. Мы можем в какой-то мере постичь это, наблюдая как за макровселенной – нашей Землёй, планетами, звёздами, галактиками, так и за микровселенной – клетками, атомами, элементарными частицами. Во всём, что существует, в определённом смысле запечатлено «знамение» Пресвятой Троицы, ибо всё сущее, вплоть до мельчайших частиц, находится во взаимоотношениях, и таким образом в них проявляется Триединый Бог, и в конечном счёте являет Себя созидающая Любовь. Всё исходит из любви, стремится к любви и движимо любовью» (Папа Бенедикт XVI).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Притч 8,22-31

Так говорит Премудрость Бога: Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, извечно; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во всё время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими.

Толкование

Что же это за Премудрость, которая присутствовала до сотворения мира и была радостной «художницей» при Создателе? На символическом и поэтическом языке её можно представить как «простёртую длань» Бога, Его Дух, который посылается на просторы вселенной ради сотворения человека. Всевышний Бог един в трёх Лицах и всё делает «сообща». В начале мира всё исполнено Премудрости и великолепия. Когда сегодня нам кажется, что всё загрязнено и трагично, давайте вспомним, как всё было создано чистым и светлым. Утешимся тем, что с приходом Христа всё было восстановлено через Пятидесятницу – новой Премудростью, излившейся в мир благодаря крестной жертве Сына Божьего.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Рим 5,1-5

Братья: Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

Толкование

Попробуем сосредоточиться на истине, провозглашённой апостолом Павлом: «любовь Божья излилась в сердца наши». Итак, в нас есть нечто, что мы не даём себе сами, но получаем извне, и что исходит от Самого Бога. У нас есть не только биологическая жизнь (по-гречески: биос), как у растений и животных, но и сверхъестественная, иная жизнь (по-гречески: зоэ), которая даруется нам через Таинство Крещения. Таким образом, у нас есть «две» жизни. Та, что вливается в нас непосредственно Богом, – это Его собственная жизнь, жизнь вечная, бесконечная, святая. Эта зоэ – не смутное понятие, а Личность: Святой Дух. Что же делает в нас Святой Дух? Он устремляет нас ввысь, побуждает совершать сверхъестественные поступки, помогает любить по-иному, всецело, Он ведёт нас к молитве, к выходу за пределы себя и к обретению нашей реализации в Другом – в Боге. Эти две жизни прекрасно гармонируют и делают нас шедеврами: мы живём как все, делаем обычные дела, но в то же время являемся в мире свидетелями высшей жизни, которая полностью реализуется только после смерти, но которая уже действует в нас сегодня.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 16,12-15

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам.

Толкование

Господь Иисус говорит, что в Пресвятой Троице всё пронизано отношениями. Святой Дух не говорит от Себя, как если бы Он был самостоятельным голосом, произвольно решающим, о чем именно говорить или не говорить. Он весь находится в отношении к Отцу и Сыну, и это даёт нам полную уверенность: тот, кто пребывает в Святом Духе, безусловно, находится в Божественной истине. Но как мы можем быть уверены, что нас вдохновляет Святой Дух? Очень просто: это происходит, когда мы повинуемся Иисусу и живем по Евангелию sine glossa (как утверждал и делал св. Франциск), то есть целостно и без наших эгоистичных толкований. Тогда всё становится совершенно логичным: Отец дарует нам Святого Духа, чтобы мы жили Божественной жизнью. «Бога не видел никто никогда, – утверждает св. Иоанн в прологе своего Евангелия. – Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1,18). Всемогущий Бог отдал Себя людям во Христе, и во Христе мы – Его.