Литургические чтения: 14 ИЮНЯ. Суббота X рядовой недели

«Иисус понимает, что человеку нелегко жить по заповедям, не отступая от них ни на шаг. Поэтому Он дает в помощь Свою любовь: Он пришел в мир не только исполнить Закон, но и даровать Свою благодать, чтобы мы могли исполнять волю Божью, любя Его и братьев. Мы можем сделать все это с помощью Божьей благодати (Папа Франциск, Angelus 16.02.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 5,14-21

Братья: Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое. Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения; потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом.

Толкование

«Примиритесь с Богом!» – вот золотое слово. Трудно ли это? Казалось бы, нет, но, похоже, немногие желают получить прощение от Господа, Который умер за каждого из нас. Христиан часто обвиняют: «Как же так, вы постоянно ходите в церковь, но при этом всё время сплетничаете или ворчите – значит, грешите, как и все остальные!» На это можно ответить: «Да, правда, мы грешим и мы слабы, но разница в том, что мы знаем, у кого просить прощения, а вы – нет». Ведь нигде не сказано, что христиане не оступаются время от времени, но остаётся истиной, что Святой Дух в нас постоянно ведёт нас вперёд. Каждая искренняя просьба о прощении, каждая Исповедь – это возможность начать всё сначала, становясь смиреннее и сильнее, свидетельствуя о милосердии Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,33-37

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Слышали вы, что сказано древним: «не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

Толкование

Честный и серьёзный человек всегда говорит правду, без необходимости призывать высшие силы для подтверждения своих слов. Тот, кто живёт в истине (а истина – это Христос), говорит «да», когда это «да», и «нет», когда это «нет». Честность проявляется и в речи, и в поведении. Мы знаем, что отец лжи – дьявол, поэтому всякий раз, злонамеренно говоря неправду, мы становимся детьми духа тьмы. Правдивому человеку всегда можно доверять, ибо в нём всегда сияет нечто высшее. Жизнь в истине – это непрестанная отличительная черта детей Божьих, даже если это неудобно или кажется нелепым. Истина позволяет всегда жить в свете Христа, смотреть на реальность с высоко поднятой головой, ничего не стыдясь. Если же вдруг мы поддаёмся лжи, то полезно смириться и сказать: «Я сказал неправду, я каюсь, а истина на самом деле такова». Это момент истинного возрождения, потому что тогда ветхий человек повергается, и в нас сияет сила Бога-Истины.