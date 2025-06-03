Литургические чтения: 13 ИЮНЯ. Св. Антоний Падуанский, пресвитер

«Верность проявляется в том, как мы трудимся и как говорим, она выражается во всех измерениях и при любых жизненных обстоятельствах, основываясь не на нашей человеческой природе, а на верности Бога. Шестая заповедь призывает обратить взор на Христа, Который Своей верностью может заменить наше неверное сердце на сердце верное» (Папа Франциск, Общая аудиенция 24.10.2018).

Каждый год миллионы паломников со всего мира приезжают в базилику Падуи, где похоронен святой Антоний: этот огромный поток верующих свидетельствует о том, как сильно любят этого святого. Фернандо де Буйон (так святого звали в миру) родился в Лиссабоне около 1195 года. В 15 лет он стал послушником в августинском монастыре Святого Винсента, а затем перешел в монастырь Санта-Кроче в Коимбре, готовясь к священническому рукоположению, которое принял в 1220 году, в возрасте 25 лет. Ему прочили карьеру теолога и философа, но он решил покинуть Орден каноников св. Августина из-за внутренних трудностей в общине и, прежде всего, благодаря встрече с Братьями меньшими. В 1220 году в Коимбру были доставлены тела пяти монахов, обезглавленных в Марокко, куда они отправились проповедовать по призыву Франциска Ассизского. Фернандо поступил в скит францисканцев и сразу же принес обеты с именем Антоний. В день Пятидесятницы 1221 года его пригласили на Генеральный капитул Ассизи: он прибыл вместе с другими монахами в Санта-Мария-дельи-Анджели, где имел возможность видеть и слышать св. Франциска, но личное знакомство с ним не состоялось. После направления в скит Монтепаоло (Форли) он получил от самого Франциска должность проповедника, а затем и учителя. Он проповедовал в Романье, продолжил в Северной Италии, использовал слово для борьбы с ересью и в 1227 году был назначен настоятелем монашеской провинции Северной Италии. Антоний открывал новые дома, посещал монастыри, чтобы лично познакомиться со всеми монахами, помогал сёстрам-клариссам и Третьему ордену. В Римини один из еретиков сказал Антонию, что поверит в то, что в Евхаристии присутствует Сам Христос, если перед Причастием склонится его мул. Они договорились, что испытание состоится через три дня. За эти три дня еретик ни разу не покормил мула, доведя его до состояния жуткого голода. Когда подошло время, Антоний пришел, держа в руках Пресвятые Дары. Еретик же пришел с кормом для мула. И тем не менее, мул, не обращая внимания на корм, подошел к святому Антонию и встал на колени перед Евхаристией. В Падуе святой проповедовал основы веры, нравственности и добродетели, любви к Богу и милосердия к бедным, а также творил чудеса. Окончательно удалившись в Кампосампьеро недалеко от Падуи, в полдень 13 июня 1231 года, Антоний почувствовал слабость и умолял братьев отвезти его в Падую, где он хотел умереть. На окраине города его состояние ухудшилось до такой степени, что его решили отвезти в близлежащий монастырь Арчелла, где он скончался к вечеру13 июня 1231 года. Антоний умер со словами: «Я вижу моего Господа».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 4,7-15

Братья: Сокровище благодати мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.

Толкование

Быть «глиняным сосудом» – возможно, не самая приятная перспектива, ведь если он упадёт на землю, то разобьётся вдребезги. Действительно ли нам так необходимо всегда быть настолько хрупкими? Тем более что мы несём в себе сокровище Божьего присутствия – нечто бесконечное! Разве не лучше быть нам крепкими, бронзовыми сосудами? Но если бы мы были такими, нас бы сразу обуяла гордыня, мы почувствовали бы себя совершенными, безупречными и достойными содержать в себе Божью силу. Однако время от времени мы падаем, и наш сосуд разбивается на тысячу осколков… Но это и есть благодать: она сохраняет в нас смирение. Ведь нам приходится склоняться, со слезами собирать черепки и терпеливо восстанавливать сосуд, склеивая все части вместе. Лишь тогда Бог сможет вновь наполнить нас. Все святые были великими мастерами в восстановлении своих «глиняных горшков»: они никогда не уставали заново, в великой кротости и покаянии «склеивать» себя и таким образом вновь наполняться Божьей благодатью. Смиренный человек, хоть и полон «заплаток» от своих падений, не фиксируется на них, а с упованием думает лишь о Боге.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,27-32

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну. Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.

Толкование

Любовь Бога безмерна и искренна. Если любишь, то уж всем сердцем. Недостаточно быть формально верным жене, если в сердце мужчины таятся безудержные страсти к другим женщинам. Верность – это прежде всего внутренняя ценность, а не внешняя, ибо она коренится глубоко в душе. Прелюбодеяние никогда не возникает внезапно; оно развивается постепенно: сначала взгляды, затем неотвязные мысли, потом мелкие шаги к сближению, затем более или менее общие предложения, и лишь потом наступает сам грех. Вот почему Иисус призывает останавливать этот процесс в самом начале, когда ещё вполне можно что-то сделать. Вначале лавина представляет собой лишь маленький снежный ком, но, катясь вниз, он увеличивается и в конце концов становится огромной, неудержимой массой. Пусть это не покажется нам банальностью, потому что, если прелюбодеи не наследуют Царства Небесного (1 Кор 6,9), это означает, что вопрос очень серьёзен. Чтобы преодолеть трудности, достаточно любить так, как любит Бог: всецело, то есть полностью, не считаясь со временем, никогда не думая только о себе.