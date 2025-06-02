Литургические чтения: 12 ИЮНЯ. Четверг X рядовой недели

«Наши отношения с Богом не могут быть искренними, если мы не желаем примириться с ближним. Иисус говорит нам: “Если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим”. Мы должны примириться с братьями, прежде чем выражать нашу преданность Господу в молитве». (Папа Франциск, Angelus 16.02.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 3,15-4,1.3-6

В те дни: Доныне, когда сыны Израилевы читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

Толкование

Этот замечательный отрывок из Послания к Коринфянам раскрывает тему образа. Этот термин уже встречается в Книге Бытия, где говорится, что человек сотворен по образу Божьему. Это означает, что Адам нёс в себе того же Духа, что и Бог; человек был создан, чтобы любить Бога Его же Святым Духом. Это также значит, что Бог отражается в человеке и видит в нём Своё собственное подобие – то, что станет Второй Ипостасью Пресвятой Троицы, когда Христос примет смертное человеческое тело. Всё это будет разрушено Адамом через первородный грех; он падёт в хаос, утратив подобие, но человек всё же остаётся способным вновь принять Духа, когда Иисус совершит искупительную жертву. Мы живём в этом домостроительстве спасения: мы получили Святого Духа в Таинстве Крещения, и – если живём по Нему – Бог отражается в нас и снова видит Себя. В этом и состоит святость: излучать Бога, присутствующего в нашей жизни по благодати. Святой «показывает» Бога, живущего в нём, потому что сам является Его истинным образом.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,20-26

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «не убивай»; кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

Толкование

Христианство не сводится к тому, чтобы быть добрым, вежливым и обладать приятными манерами. Всё это должно быть присуще каждому человеку. Христианин же получил Святого Духа, чтобы жить «иной» жизнью, отличной от жизни всех остальных. Любовь Иисуса, Богочеловека, всеобъемлюща. Поэтому любить ближнего означает совершать по отношению к нему поступки, выходящие за рамки обычного. Истинный христианин смиряет себя: он предпочитает терпеть оскорбление, а не обижать, терпеть несправедливость, а не причинять кому-либо вред. Христианин превращает перенесённые унижения в акты любви и возмещения, и в итоге – парадокс из парадоксов – он любит, буквально любит, своего врага. Всему этому не учат в пособиях по хорошему поведению, потому что в конечном счёте такая любовь – безумие в глазах мира. Господь Иисус доказал: Его любовь обладает Божественной силой, особенно в высшем её проявлении – смерти на Кресте Голгофы.