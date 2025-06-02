Литургические чтения: 11 ИЮНЯ. Среда X рядовой недели

«Христианская жизнь – это служение. Проповедуйте, служите другим, а не используйте их. Служите и даром давайте то, что даром получили. Пусть наше стремление к святости сопровождается открытостью сердца, дабы милости, которыми Бог желает нас одарить, Его бескорыстие могло войти в наши сердца» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 11.06.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 11,21b-26;13,1-3

В те дни: Великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошёл слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошёл в Тарс искать Савла и, найдя его, привёл в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей; и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.

Толкование

У святого Варнавы есть две главные заслуги: он основал Антиохийскую Церковь и нашел Савла, «потерявшегося» в Тарсе. Рост Церкви в Антиохии был крайне важен, и вот почему: в Иерусалиме христиане уже не могли оставаться, ибо по всему Израилю бушевали гонения, настолько сильные, что сам Иаков, брат Иоанна, был убит Иродом Агриппой. Антиохия находилась далеко, там не было гонений, и она располагалась в стратегически важном месте. Оттуда начинались все апостольские странствия, которые привели Церковь в Малую Азию и Грецию. Савл же после своего поразительного обращения был «забыт» в Тарсе. С этим пламенным апостолом было нелегко, ведь он сразу же наживал врагов среди иудеев, да и христиане его немного побаивались. Именно Варнава, с присущей ему мудростью и отеческой заботой, отправился в Тарс, привёл Савла в Антиохию и наставлял его, пока тот не стал величайшим проповедником Евангелия во всём греко-римском мире. Ранняя Церковь многое обрела благодаря этому скромному, молчаливому и трудолюбивому человеку Божию.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,7-13

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нём достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придёт на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.

Толкование

Господь Иисус не мог всё делать в одиночку. Ему нужны соработники, но не просто исполнители Его воли, а те, кто «подобен Ему», кто действует так же, как Он: изгоняет бесов и воскрешает мёртвых. Это словно Тело Христово расширяется, и каждый, кто в него входит, делает то же, что и Сам Христос. Церковь – мистическое Тело Христа, участвующее в Его же целях. Понятно, что Христос – Глава, и Он есть Бог, а мы – всего лишь слабые люди, но Он пожелал, дабы апостолы в полной мере участвовали в Его жизни. Слуга Божий о. Диво Барсотти говорил: «Бог оказывает тебе великую честь не тогда, когда что-то дарит, а когда о чём-то просит». Чего же Господь просит от нас? Быть как Он: любить других, трудиться для них, умирать за них, даже если они отвергают и презирают нас. Через благовестника и свидетеля Евангелия действует всегда Сам Бог и сила Святого Духа, и эта сила принадлежит всему Телу, то есть Церкви. Поэтому не будем отступать, говоря, что мы не способны, что не достойны... Нам нужна лишь великая вера!