Литургические чтения: 11 ИЮЛЯ. Св. Бенедикт, авва

«На вопрос Петра, который может показаться своего рода “предъявлением счета” как при заключении сделки – “Вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?” – Иисус отвечает: “Нет никого, кто, оставив все, не получил бы все”. Для Бога не существует полумер: “Вот, мы оставили всё” – “Вы получите все”. Бог дает Свои дары с избытком» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 28.02.2017).

«Был муж, по имени и по благодати Бенедикт...». Так начинается повествование святого Григория Великого, который сразу представляет жизнеописание мудрого отрока. Бенедикт родился в Норчии около 480 года в зажиточной семье и получил начальное образование в Риме. Вечный город вскоре предстал ему как бездна погибели, в которой легко заблудиться; он чувствовал, что прежде всего должен «искать самого себя». Сначала он прибыл в местность под названием Энфиде, а затем три года жил отшельником в пещере в Субиако. Для Бенедикта это были три года сугубой медитации и интенсивной молитвы, которые перемежались сильными искушениями вернуться в мир. Святой преодолевал их с помощью Бога, призываемого непрестанной молитвой и покаянием. Период уединения предшествовал другому фундаментальному этапу его пути: прибытию в Монте-Кассино. Здесь Бенедикт и некоторые из его учеников построили свое первое аббатство. Святой был настолько богат духовными дарами, что мог щедро раздавать их повсюду: вскоре последовали чудеса излечения и «изобилия» – исцеление одержимых и прокаженных, облегчение страданий заключённых и больных, прощение долгов и, что чудесно, огромное количество припасов (хлеб, масло) во время голода. Через два века после его смерти более тысячи монастырей будут руководствоваться его Уставом.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Притч 2,1-9

Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твоё к размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище: то уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге. Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум; он сохраняет для праведных спасение; Он – щит для ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю.

Толкование

В словах Писания существует очевидная связь между разумом и благоразумием. Без рассудительности (которая является особым проявлением благоразумия) даже самый острый разум может сбиться с пути и отдалиться от Бога. Именно это святой Бенедикт смог передать в своём Уставе, и это же стало причиной его распространения по всей Европе. Стремясь к святости, вовсе не требуется совершать экстраординарные героические поступки: по-настоящему важно быть постоянным в добре и на пути добродетели, в благоразумии, которое является матерью всякого роста в духовной жизни. Стать благоразумным и активным на пути добра: вот чему св. Бенедикт учит своей жизнью и монашеским опытом. Мы тоже можем это сделать, приложив немного усердия и доброй воли.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,27-29

В то время: Пётр сказал Иисусу: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную.

Толкование

Пётр уверяет Иисуса, что и он сам, и его спутники оставили всё, чтобы следовать за Ним. Теперь же апостол хочет знать, какова будет их награда. Иисус отвечает, смещая перспективу и указывая на другое направление: наследие Царства – это множество братьев, сестёр, матерей, отцов, но также и гонения, и крест. Бескорыстие, которого Иисус требует в следовании за Ним, является ответом на бескорыстие любви и спасения, которые Он даёт нам. Когда человек хочет идти и с Иисусом, и с миром, и с бедностью, и с богатством, получается христианство наполовину, ищущее материальной выгоды: это дух мира сего. Три вещи отдаляют от Иисуса: богатство, тщеславие и гордыня. Богатство опасно, ибо оно приводит к губительному тщеславию. Страшно видеть христианина, который хочет одновременно следовать за Иисусом и за земными благами, следовать за Иисусом и за мирским. Это антисвидетельство, и оно отвращает людей от Иисуса.