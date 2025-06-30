Литургические чтения: 10 ИЮЛЯ. Четверг XIV рядовой недели

«Каким же образом мы должны провозглашать, что Бог рядом? В Евангелии Иисус рекомендует избегать многословия и совершать много дел любви и надежды во имя Господа: “Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте” (Мф 10,8). Благовестие – это бескорыстное свидетельство, служение» (Папа Франциск, Angelus 18.06.2023).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 44,18-21.24-29;45,1-5

В те дни: И подошёл Иуда к Иосифу, и сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего; ибо ты то же, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: «есть ли у вас отец или брат?» Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: «приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него, если не придёт с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо». Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: «пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали: «нельзя нам идти; а если будет с нами меньший брат наш, то пойдём; потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И сказал нам раб твой, отец наш: «вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов; один пошёл от меня, и я сказал: верно он растерзан; и я не видал его доныне. Если и сего возьмёте от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведёте вы седину мою с горестью во гроб». Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него, и закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: я Иосиф, жив ли ещё отец мой? Но братья его не могли отвечать ему; потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни.

Толкование

Смотреть на жизненные события через призму веры никогда не бывает легко. Происходящие с нами события можно объяснять себе множеством разных способов, особенно если исключить взгляд веры. Стоя перед своими братьями, Иосиф отбрасывает любые другие соображения: он истолковывает трагические события и своё полное приключений восхождение к власти в Египте как знак благоволения Бога к потомкам Авраама. Действительно, историей управляет Бог, Защитник бедных и праведных! Он одухотворяет всю историю человека и предлагает всем людям возможность направить её к добру. Таким образом в различных обстоятельствах жизни верующим, преданным Богу и Его благому замыслу, надлежит дерзновенно воспринимать историю с позиции христианской веры, чтобы видеть знаки Его спасительного присутствия.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,7-15

В то время: Иисус сказал Апостолам Своим: Ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нём достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придёт на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.

Толкование

Насколько же глубоко нам следует размышлять над этими словами Иисуса! Мы получили всё от Бога, получили это совершенно безвозмездно, никак не по нашим заслугам, абсолютно даром. Это означает: если Бог дарует нам Свою благодать, то делает это не потому, что мы хороши, а просто потому, что Его сила проявляется в нашей слабости. Но как же часто мы, напротив, присваиваем себе право судить людей, решаем между собой, кто достоин Бога, а кто нет! Это противоречит тому, о чем просит нас Господь: пожалуйста, не судите и не осуждайте, ибо только Он знает сердце человека.