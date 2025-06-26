Литургические чтения: 1 ИЮЛЯ. Вторник XIII рядовой недели

«"Спаси нас, Господи, мы погибаем’", – восклицают охваченные страхом ученики. Страх – одно из искушений демона. Под влиянием страха мы можем отказаться от решения следовать путем Господа. Страх – плохой советчик. Иисус много раз говорил: "Не бойтесь". Страх не может нам помочь» (Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 02.07.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 19,15-29

В те дни: Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, Владыка! вот, раб Твой обрёл благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть. Вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, – он же мал; и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь; поспешай, спасайся туда; ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придёшь туда. Потому и назван город сей: Сигор. Солнце взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром на место, где стоял пред лицом Господа. И посмотрел к Содому и Гоморре, и на всё пространство окрестности, и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот.

Толкование

Опыт Лота побуждает задуматься о нашем отношении к греху. Бог решил уничтожить Содом, но хочет спасти Лота и его семью. Лот решил бежать, но когда приходит время, медлит. Его поведение олицетворяет неспособность оторваться от зла, от греха: мы хотим бежать, полны решимости, но что-то тянет нас назад. Лот даже просит Господа не заставлять его бежать в горы, а разрешить уйти в более маленький и не такой далёкий городок. Возможно, это говорит об искушении быть немного поближе ко греху, не отдаляться от него слишком сильно. Очень трудно порвать с греховной ситуацией, но глас Божий говорит нам: «Беги! Ты не можешь бороться, ибо огонь и сера убьют тебя. Беги!». Святая Тереза Младенца Иисуса наставляет, что иногда перед лицом некоторых искушений единственным правильным решением будет признать свою слабость и бежать. Ангел предупреждает Лота, чтобы тот ни в коем случае не оглядывался назад: это тоже мудрый совет, чтобы преодолеть тягу ко греху. Не оглядываться назад, а идти вперёд, пересиливая любопытство, которое сгубило жену Лота. Итак, от греха нужно бежать без оглядки и помнить, что любопытство губительно. Бежать и не оглядываться назад, потому что мы слабы, уязвимы, склонны к падению; мы должны прикладывать усилия, чтобы защищаться.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 8,23-27

В то время: Вошёл Иисус в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас; погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?

Толкование

Апостолы находятся в лодке, которую внезапно настигает шторм и накрывают волны. Ими настолько овладевает страх, что они считают себя погибшими. Страх для христиан – это искушение лукавого. Часто мы боимся следовать за Господом, предпочитаем оставаться на месте, опасаясь двигаться дальше: «Куда меня приведёт Господь?» Страх – скверный советчик. Господь Иисус много раз увещал: «Не бойтесь!». Вот почему сегодняшняя евангельская страница несет особенное послание надежды: Христос всегда с нами, в лодке нашей жизни, которой часто угрожают невзгоды и бури. Попадая в трудные ситуации, мы не должны позволять страху одолеть нас: нужно лишь всего спешить «разбудить» Иисуса, уповая на Него как на милосердного Господа, Спасителя нашей жизни.