Епископ Павло Гончарук: «Церковь — на защите народа»

Утром 18 июня на площади Св. Петра епископ латинского обряда Павло Гончарук, ординарий Харьковско-Запорожской епархии, впервые за долгое время почувствовал покой. Это было редкое чувство для человека, прибывшего с порога войны.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

«Лицо Папы излучало мир и спокойствие», — рассказал он позже в интервью Vatican News. Это была лишь короткая встреча в завершение общей аудиенции, но для того, кто служит в Харькове, всего в тридцати километрах от границы с Российской Федерацией, вблизи зоны обстрелов, она оказалась значимой.

В ходе краткой беседы Папа преподал благословение епископу, духовенству и всему украинскому народу.

В интервью епископ Гончарук рассказал о тяжёлом времени, которое переживает вся страна. Четвёртый год войны приносит всё больше страха и разрушений: бомбардировки не щадят ни жилых домов, ни общественных мест, а жизнь многих людей остаётся под постоянной угрозой. Несмотря на это он подчеркнул: духовенство и община не теряют веры и продолжают поддерживать друг друга молитвой и заботой.

Особенно трогательно звучат слова епископа о священниках, которые остаются рядом с людьми, разделяя их страх и страдания, несмотря на опасность. Их поддержка сегодня особенно ценна: они не только проводят богослужения, но становятся настоящей опорой для тех, кто оказался в гуще событий.

Прелат говорил и о духовных ранах украинских солдат; помимо физической боли и усталости, они несут глубокую внутреннюю боль. Многие из военных, оказавшись перед необходимостью защищать родину с оружием в руках, чувствуют, что эта обязанность оставляет след в их душах. Они приходят к священникам не только за молитвой, но и за возможностью излить сердце, выразить то, что их терзает изнутри и что трудно вынести в одиночку.

«Наши солдаты — очень сильные люди, потому что именно любовь делает человека сильным: любовь, которая готова жертвовать собой ради других», — сказал епископ. Вместе с тем эта сила не освобождает от боли. Прелат сравнил эту боль с ожогом: кто взялся за раскалённый котёл ради спасения другого, сам получает раны, так и солдаты, защищая, невидимо обжигают свою душу.