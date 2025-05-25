Завершилась епархиальная стадия беатификации российских новомучеников

23 мая в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге состоялось официальное закрытие епархиальной стадии процесса беатификации епископа Антония Малецкого и девяти сподвижников – католических новомучеников России ХХ века, среди которых верующие латинского и восточного обрядов.

Михаил Фатеев – Санкт-Петербург

Собранные документы будут отправлены в Департамент по прославлению святых. Изучив их, постулатор процесса составит обширный текст (Positio), описывающий все аспекты жизни и добродетелей кандидатов для беатификации. Затем материалы будут рассмотрены на заседании департамента, рассказывает о. Оливье Пейрон, постулатор процесса беатификации российских новомучеников.

О. Оливье Пейрон

В Ватикан отправлены документы и свидетельства о жизни и мученической смерти епископа Антония Малецкого, прелата Константина Будкевича, священников Яна Тройго, Павла Хомича, Франциска Будриса, Антония Червинского, Епифания Акулова, Потапия Емельянова, а также монахини Марии Абрикосовой и мирянки Камиллы Крушельницкой.

О. Оливье Пейрон