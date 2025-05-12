Трудные вопросы: рай и спасение

Насколько наши представления о рае могут соответствовать реальности? В чем, собственно, заключается спасение человека?

Ольга Сакун - Град Ватикан

Трудные вопросы. Выпуск 675

Еженедельная рубрика Русской службы Радио Ватикана "Трудные вопросы" выходит в эфир с января 2012 года каждый понедельник. Вы можете присылать свои вопросы для рубрики на адрес электронной почты редакции: russo@spc.va. Вы можете слушать все выпуски рубрики после новостей на коротких волнах, через потоковое интернет-вещание или в подкастах наших ежедневных передач (с 2018 года). Некоторые выпуски мы публикуем отдельно в текстовом или аудиоформате.