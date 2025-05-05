Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
-
Церковь

Трудные вопросы: мог ли Иисус не дожить до распятия?

Мог ли Иисус, Который был истинным человеком, заболеть и умереть, не доведя до конца Свою миссию?

Ольга Сакун - Град Ватикан

Трудные вопросы. Выпуск 674

Традиционная рубрика Русской службы Радио Ватикана - Vatican News "Трудные вопросы" выходит в эфир каждый понедельник начиная с января 2012 года. Вы можете слушать все выпуски рубрики после новостей на коротких волнах, через потоковое интернет-вещание или в подкастах наших ежедневных передач (с 2018 года). Некоторые выпуски мы публикуем отдельно в текстовом или аудиоформате. 

 

05 мая 2025, 15:33
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию