Никео-Цареградский Символ веры на табличке VI века

В Католическом университете Святейшего Сердца в Милане впервые представили уникальный артефакт – деревянную табличку VI века с текстом Никео-Цареградского Символа веры на древнегреческом языке. Экспонат был показан в рамках открытой лекции, посвящённой 1700-летию Первого Вселенского собора.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

На табличке, по размерам не превышающей современный планшет, читается исповедание, лежащее в основе Никейского Символа веры: «Веруем в единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. <…> Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного...». Эти строки отражают ключевой богословский поворот, произошедший на Никейском соборе, когда Церковь официально провозгласила Христа единосущным Отцу — рождённым, не сотворённым.

Как отмечает Марко Рицци, директор Департамента религиоведения Католического университета Святейшего Сердца, хотя табличка не является самым ценным экспонатом коллекции древних письменных памятников библиотеки вуза, преимущественно состоящей из папирусов, её духовная и культурная значимость огромна: она позволяет услышать голос верующих из глубины веков — тех, кто впервые исповедовал веру, живущую до сих пор.

Этот единственный экземпляр Никео-Константинопольского Символа веры, обнаруженный не на папирусе, а на дереве, вызывает множество вопросов. По одной из гипотез, табличка могла служить пособием для наставления в вере. По другой – она имела сакральное значение, заменяя икону и сопровождая оглашённых в подготовке к крещению.

Артефакт вновь привлёк внимание исследователей не только как редчайший памятник раннехристианской традиции, но и как символ того, что исповедание веры, рожденное в Никее, звучит через века. Его публичное появление совпало с юбилеем Первого Вселенского собора и с ожидаемым визитом Папы Льва XIV в Изник – древнюю Никею, где началась эта история.